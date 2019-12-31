شكرا لقرائتكم خبر عن الاندبندنت ترصد معاناة "الخطوط القطرية".. طائرات بلا مسافرين وخسائر بالجملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلطت صحيفة الاندبندنت البريطانية الضوء على الأوضاع المتردية التى آلت إليها شركة الخطوط الجوية القطرية "قطر آيرويز"، بعد سنوات من المقاطعة العربية لإمارة قطر وعزوف العديد من المسافرين العرب عن اختيار الدوحة كمقصد سياحى فى العطلات الرسمية، لاسيما عطلة رأس السنة وأعياد الميلاد.

وقالت صحيفة الإندبندنت فى تقرير لها اليوم إن هناك سبع طائرات تابعة للخطوط الجوية القطرية عادت بدون ركاب إلى الولايات المتحدة بعد يوم من نقلها من سياتل إلى الدوحة.

وأمام حالة العزوف تضطر الخطوط الجوية القطرية لتسيير رحلات قصيرة للغاية ما يعني خسائر مفتوحة، حيث أشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه تم تسليم طائرات بوينج 787 دريملاينر إلى شركة الخطوط الجوية القطرية من إيفريت بواشنطن، حيث تم بناء الطائرات ومع ذلك بعد يوم واحد فقط من التسليم عاد الأسطول عبر المحيط الأطلسى من العاصمة الدوحة إلى فيكتورفيل، كاليفورنيا.

يُعرف هذا الموقع، شمال غرب لوس أنجلوس، بشكل أساسى باسم "حاملة الطائرات" حيث يتم تخزين العديد من الطائرات بما في ذلك عشرات من طائرات بوينج 737 ماكس التي تم إيقافها عن العمل، هناك.

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ووفقا للتقرير يعتبر مطار جنوب كاليفورنيا هو أيضًا موطن لعملية بوينج حيث سيتم تجهيز الطائرات للخدمات التجارية.

والمسافة بين واشنطن وكاليفورنيا هي 953 ميل. وبدلاً من ذلك، حلقت هذه الطائرات السبع على مسافة 15،630 ميلًا في غضون يومين فقط بما يعني وفقا لحسابات الصحيفة أن كل منها طار 16 مرة أكثر من اللازم وأحرق ما لا يقل عن 150 طناً من الوقود على متن رحلات العبارات.

وصف موقع تعقب الطائرات "الرادار 24 " الرحلات الجوية العابرة للأطلسي السبعة بأنها "أبطأ لعبة بينج بونج".

يذكر أن السبع طائرات ليست رحلات تسير فى خط طيران لا هدف منه، حيث حلقت الشهر الماضي طائرة بوينج 747 فيما يعتقد أنها أقصر رحلة طيران على الإطلاق استمرت لمسافة 4 أميال فقط.

وفى الشهر الماضى أيضًا، قامت الخطوط الجوية القطرية بتشغيل رحلة بين مدينتين استغرقت تسع دقائق فقط وقامت شركة الطيران التى تتخذ من الدوحة مقراً لها بتسيير رحلات جوية بين هولندا وبلجيكا والتي تفصل بينهما مسافة 24 ميلاً فقط وكان السبب أن عميلا أراد إيصال بعض البضائع لهولندا.