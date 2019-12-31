شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهندسين: اختيار 20 مهندس كهرباء من زامبيا لتدريبهم بالنقابة لمدة شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل المهندس مؤمن شفيق، أمين صندوق النقابة العامة للمهندسين، والمهندس محمد ناصر، رئيس المكتب الفني للنقابة، والمهندس أحمد هشام، مقرر لجنة العلاقات الخارجية والشئون الإفريقية، مجموعة من شباب خمس دول إفريقية، هى "زامبيا، جنوب إفريقيا، ملاوي، تشاد، سيراليون"، ووفقا للتقليد الذى تتبعه النقابة منذ أن أنشأت حديقة إفريقيا بنادي المهندسين بأبوالفدا قام مهندسو الخمس دول بزراعة أشجار بلدانهم بالحديقة.

ثم اصطحبهم وفد النقابة العامة لرحلة نيلية، تلا ذلك جلسة حوارية بين شباب لجنة العلاقات الخارجية والشئون الإفريقية بنقابة المهندسين، وذلك لوضع الأسس التى سيتم على أساسها اختيار 20 مهندسة ومهندسًا زامبيًا، تخصص كهرباء، للتدريب بنقابة المهندسين بالقاهرة لمدة شهر، وأيضا تحديد الميعاد المناسب والمنهج الدراسي من محاضرات نظرية وجانب عملى.

وأعرب المهندس أحمد هشام، مقرر لجنة العلاقات الخارجية والشئون الإفريقية عن سعادته بهذا اللقاء، لافتا أن تجمُّع شباب المهندسين الأفارقة مع الشباب من مهندسي نقابة المهندسين المصرية يرسم خريطة مستقبل القارة السمراء، مؤكدا أن دور شيوخ المهنة وأساتذتها هو التوجيه وإعطاء الخبرات؛ مشيرا أن المهندس إدوارد موامبا، كان أحد من ساهموا في توقيع البروتوكول بين نقابتى مصر وزامبيا، وهو أحد الموقعين على هذا البروتوكول.

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من جانبه، أكد المهندس مؤمن شفيق، أمين صندوق النقابة العامة والمقرر الإعلامي للنقابة أن نقابة المهندسين برئاسة المهندس هاني ضاحي، نقيب مهندسي مصر مستمرة في طريقها نحو تبادل الخبرات المصرية الإفريقية، وتسعى لتوقيع بروتوكولات جديدة مع دول إفريقية أخرى، خاصة بعد نجاح التجربة مع عدة دول، منها أوغندا وتنزانيا ورواندا، وجارٍ حاليا تفعيل بروتوكول زامبيا، مشيرا إلى أنه فى نهاية سبتمبر الماضي تم توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة الهندسية بدولة "زامبيا"، خلال مشاركة النقابة فى أسبوع الهندسة في إفريقيا، للتعاون بين النقابتين في كل ما يتعلق بالتسجيل والتنظيم والنهوض بمهنة الهندسة فى الدول الإفريقية.