شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يترأس قداس رأس السنة بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم صلوات قداس رأس السنة بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية التى وصل إليها صباح اليوم الثلاثاء، فيما تشهد كنيسة القديسين بالإسكندرية، انطلاق صلوات رأس السنة الميلادية الجديدة، ويترأس الصلاة الأنبا بافلى رئيس كنائس قطاع شرق الاسكندرية، وتزينت الكنيسة التى تم بناؤها فى عام 1971 على مساحة 10 متر فى 14 متر مريع بفكرة من القمص المتنيح بيشوى كامل، وسميت باسم القديسين مارمرقس والبابا بطرس خاتم الشهداء، لأن كلاهما استشهد فى مصر ولهما كنائس أخرى على اسمهما.

فى سياق أخر، تواصل الكاتدرائية استعداداتها لعيد الميلاد المجيد حيث ، أكد القمص سرجيوس سرجيوس وكيل البطريركية وعضو المجمع المقدس، إن الكنيسة وزعت 2500 دعوة لحضور قداس عيد الميلاد للشخصيات العامة الإسلامية وأعضاء مجلس النواب ورئيس المجلس وسفراء الدول الأجنبية وأعضاء البعثات الدبلوماسية، بالإضافة إلى الوزراء والشخصيات العامة والفنانين، كذلك شعب كنائس الأنبا رويس الذين اعتادوا صلاة قداس العيد فى الكاتدرائية.

فيما كشف مصدر كنسي رفض الإفصاح عن اسمه، عن احتمالية تبكير موعد قداس العيد الذى يعقد فى التاسعة مساء بالعاصمة الإدارية ليصبح في السابعة نظرا لصعوبة الأحوال الجوية إذ تنخفض درجات الحرارة مساء وحتى الساعات الأولى من منتصف الليل حيث ينتهى القداس فى الواحدة صباحا وهو أمر تفكر الكنيسة فى تغييره.