شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث العسكري: القوات المسلحة تؤمن احتفالات المصريين بالعام الجديد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
بدأت عناصر من القوات المسلحة بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية في الانتشار لمعاونة الأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية في حماية المنشأت والمرافق العامة ودور العبادة وتأمين الطرق والمحاور المرورية الرئيسية بالعديد من محافظات الجمهورية، وذلك في إطار احتفالات الشعب المصرى بالعام الميلادى الجديد وتنفيذاً لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة.
جاء ذلك حسبما ذكرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الثلاثاء.
وقال المتحدث العسكري إنه تم دفع العديد من الدوريات الأمنية والمجموعات القتالية وعناصر من الشرطة العسكرية وقوات التدخل السريع لمعاونة عناصر الشرطة المدنية في تأمين المنشآت العامة والأهداف الحيوية في نطاق مسؤوليتها وتنظيم الكمائن المشتركة والدوريات المتحركة التي تجوب الشوارع والميادين الرئيسية لتوفير الأمن والأمان للمواطنين خلال الإحتفالات .
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