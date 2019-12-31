شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن» تنقذ «خالد» بعد إقامته 31 عامًا داخل صندوق حديدي في الشارع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد ورود بلاغ عن وجود شاب أربعينى يتخذ من صندوق حديدى مأوى له بإحدى الشوارع المؤدية لميدان التحرير بالقاهرة، توجه فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي، لمكان الشاب وتبين أنه يدعى «خالد.م.ر»، 46 عامًا، قضى منها 31 عامًا في الشارع بعد أن توفى والديه، وخرج للشارع ليواجه مصيرة وحيدا بلا مأوى.

وأوضحت وزارة التضامن، في بيان الثلاثاء، أن صاحب كشك بيع صحف أمام سنترال باب اللوق، تكفل برعايته، وسمح له بالإقامة داخل صندوق حديدي، ويقوم أحد أفراد أمن السنترال بغلق الصندوق عليه حتى الصباح.

ونجح الفريق بعد بمحاولات عديدة لإقناعه باستقباله بإحدى دور الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة، وعلية تم استقبالة بدار عقيلة السماع للرعاية بحلوان، ليتلقى كل أوجة الرعاية وإعادة تأهيله ودمجه في المجتمع مرة أخرى.

التدخل السريع