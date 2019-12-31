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جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب 39 كيلو بواريك

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محسن عبد الرازق 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أبطلت جمارك الإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم (2) بمطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب 39 كيلو جراما من بواريك وخصل شعر طبيعي.

وقال مصدر مسؤول بمصلحة الجمارك، في تصريح الثلاثاء، إنه «تم الاشتباه في أحد الركاب القادمين من الإمارات، وبتفتيش حقائبه تبين وجود 39 كيلو جراما من بواريك وخصل شعر طبيعي».

وأشار إلى أن جمال عبدالفتاح، مدير عام جمارك مبنى الركاب بمطار القاهرة، قرر اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي، وتحريز المضبوطات«.

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