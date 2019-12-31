شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرارًا جديدًا للهيئة الوطنية للانتخابات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الجريدة الرسمية في عددها ال 52 الصادر اليوم، قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 49 لسنة 2019، بشأن تعديل مسمى جهات إجراء توقيع الكشف على طالبي الترشح للانتخابات التكميلية بالدائرة الأولى- دائرة الجيزة ومقرها قسم شرطة الجيزة، والدائرة السابعة- دائرة ملوي ومقرها مركز شرطة ملوي بالمنيا. وإليكم نص القرار:

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