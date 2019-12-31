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خبير في جراحة العمود الفقري بالمركز الطبي العالمي

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بوابة المصري اليوم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستضيف المركز الطبى العالمى الخبير الهندى الأستاذ الدكتور ماهيشا كانسيلا، خبير علاج أمراض وآلام العمود الفقري بالمناظير الجراحية بدون فتح جراحي وبدون تخدير وإجراء حالات استئصال الغضروف القطني والعنقي بالمنظار بدون شق جراحي وبدون تخدير وبدون غرز وحقن الفقرات بالأسمنت الطبى في حالات الكسور والأورام وحقن الغضاريف والمفاصل والأعصاب في حالات آلام العمود الفقرى وتثبيت الفقرات بالتدخل المحدود، في الفترة من ( 26- 29 ) يناير 2020.

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جاء ذلك حسبما ذكرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الثلاثاء.

وتناظر الحالات بالعيادة التحضيرية يومى الإثنين والأربعاء من كل أسبوع وحتى وصول الخبير من الساعة ( 3 م- 5 م ).

للتواصل: رقم الخط الساخن 16221- الموقع الإلكترونى الرسمى www.imc.org.eg

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