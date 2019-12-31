شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يتفقد مشروعات الشباب بمركز الحسينية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور ممدح غراب، محافظ الشرقية، الثلاثاء، مشروع تجارة قطع غيار موتيسكلات لأحد شباب مدينة الحسينية، والممول من برنامج «مشروعك» بقرض قيمته 2 مليون جنيه، وذلك في إطار جولته بمركز ومدينة الحسينية لتفقد وافتتاح عددٍ من المشروعات التنموية والخدمية بالمركز.

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أشاد «غراب» بفكر الشباب المستنير وإقدامه على إقامة مشروعات صغيرة تدر له دخلاً والاستفادة من برنامج «مشروعك» من خلال الحصول على قروض ميسرة لتنفيذ مشروعه، مشيراً إلى أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك» بالشرقية قام بتقديم مليار و545 مليون جنيه قروض مقدمة للشباب لتمويل 11 ألف و399 مشروعا، ساهم في توفير 40 ألفا و830 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للحد من ظاهرة البطالة وتوفير حياة كريمة للشباب الجاد.

كما تفقد المحافظ مشروع تجارة قطع غيار آلات زراعية وجرارات، والممول من جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بقرض قيمتة 300 ألف جنيه معربا عن بالغ سعادته بمشروعات الشباب والتي تعتبر نماذج يُحتذى بها للشباب الجاد الراغب في الحصول على فرصة عمل حقيقية.

وأوضح أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال عام 2019 م قام بتقديم قروض بقيمة 346 مليون و347 ألف جنيه لتمويل 13 ألفا و335 مشروعا للمساهمة في توفير 23 ألفا و460 فرصة عمل للشباب.