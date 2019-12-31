شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يطيح برئيس مدينة قويسنا وينقل نائبه لكثرة التعديات على الأرض الزراعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر صباح اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية قرار رقم ( 1510 ) بنقل اشرف محمد حسن البيه رئيس مركز ومدينة قويسنا للعمل بالديوان العام للمحافظة وإعفائه من مهام منصبه، وتكليف خالد إبراهيم النمر رئيس حي غرب مدينة شبين الكوم للعمل رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا.

Advertisements

جاء ذلك عقب جولة المحافظ المفاجئه مساء أمس لمدينة قويسنا، حيث أبدي المحافظ إستياؤه الشديد نظراً لوجود مباني حديثه على أراضى زراعية بطريق قويسنا مدخل المنطقة الصناعية وعدم إتخاذ إجرءات حاسمة حيال تلك المنشأت وتدني مستوي النظافة وتراكم القمامة بالشوارع والميادين العامة والطرق الفرعية بالمدينة.

كما قرر محافظ المنوفية تكليف هناء متولي عقيلة مدير أمانة المشروعات بالديوان العام للعمل نائباً لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، ونقر ياسر عبدالحميد نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا للعمل نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون.

هذا وقد صرح محافظ المنوفية على أنه لن يسمح بتهاون أو تقصير أي مسؤل في مهام عمله، وشدد على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتجاوب المباشر مع المواطنين من خلال العمل الميداني والإستماع إلى شكواهم ومن ثم إتخاذ الإجراءات الفورية لحلها.