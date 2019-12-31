شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: 1000 جنيه شهريًا لمعلمي رياض الأطفال وأولى ابتدائي بالنظام الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن وزارة المالية عززت بند الأجور والمرتبات بموازنات مديريات التربية والتعليم بكل المحافظات للعام المالى 2019/2020 بمبلغ 200 مليون جنيه.

وأكدت الوزارة في خطاب موجه للمديريات التعليمية، حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه، أنه في إطار جهود الوزارة لرفع المستوى المعيشى للمعلمين ومنهم معلمو وموجهو رياض الأطفال وكذلك معلمى وموجهى الصف الأول الابتدائى، أن هذا الإجراء جاء لدعم منظومة التعليم الجديدة عن الفترة من 1 أكتوبر 2019 حتى 30 يونيو 2020، على أن يتم النظر في تدبير احتياجات المديريات في ضوء موقف التنفيذ الفعلى للباب الأول بموازنة تلك المديريات للعام المالى الحالي.

وأشارت وزارة التربية والتعليم أنه في إطار حرص الوزارة على نشر مبادئ المساواة بين العاملين في نظام التعليم الجديد، يتم صرف المبالغ الموردة للمديريات بالتساوى طبقا للتخصصات بكل مديرية على معلمى وموجهى رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى وبحد أقصى 1000جنيه شهريا اعتبارا من 1 أكتوبر 2019 حتى 30 يونيو 2020.

وشددت الوزارة على أنه تمت مخاطبة كل من مجلس الوزراء ومجلس النواب ووزارة المالية لتعديل توصيات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الموقر، وإقرار الحافز لمعلمى وموجهى الصف الثانى الابتدائى حيث أنهم من المشاركين بالفعل في خطة التطوير لهذا العام.

وفى سياق آخر، أصدرت وزارة التربية والتعليم تعليمات رسمية جديدة بشأن مدارس التعليم الفني التي تطبق نظام التأسيس العسكري، حيث خاطبت الوزارة المديريات التعليمية رسميًا بأنه في حالة فصل الطالب من المدرسة، لتجاوزه في نسبة الغياب في مقرر التربية العسكرية، فلا يحق له إعادة القيد في ذات المدرسة، ويتم إعادة قيده في أقرب مدرسة فنية أخرى، وفي حالة عدم وجود التخصص الذي يدرس به الطالب يتم الرجوع لقطاع التعليم الفني لاتخاذ اللازم.

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وشددت الوزارة على أنه يحق لقائد المدرسة، مطابقة الغياب المقيد بسجلات التأسيس العسكري بالدفاتر المعتمدة في شؤون الطلاب، والحكومة الالكترونية وشؤون العاملين يوميا،وأكدت الوزارة على المديريات التعليمية بضرورة الالتزام بتوفير الزي العسكري لجميع الصفوف الدراسية بالمدرسة.

وتلتزم مدارس التأسيس العسكري بإدراج مادة التربية العسكرية في شيتات امتحانات الفصل الدراسي الاول وكذلك في جداول امتحانات نهاية العام

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وقعت بروتوكول تعاون مع قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بوزارة الدفاع، بهدف استغلال السنة الأولى بمدارس التعليم الفني كفترة تأسيس عسكري للطلاب لتحسين حالة انضباط الطلاب وانتمائهم للوطن،وذلك في عدد 27 مدرسة فنية صناعية بواقع مدرسة في كل محافظة من محافظات الجمهورية.

وفى سياق آخر، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات رسمية بعدم بيع المياه الغازية والمقرمشات والبسكويت في المدارس ضمن المشروعات التسويقية للوحدة المنتجة، وعدم إعداد دراسة جدوى لهذه المنتجات تحت مسمى الوحدة المنتجة.

وأكدت الوزارة ضرورة الاقتصار على المشروعات التي تخدم العملية التعليمية من الناحية التسويقية وذلك لتحقيق أهداف المدرسة المنتجة مع تفعيل كافة انواع مشروعات المدرسة المنتجة والخدمية والتسويقية والبرمجية.

وأوضحت الوزارة أن مشروعات الوحدة المنتجة تمثل ترسيخًا لتحويل المدرسة إلى وحدة إنتاجية تدر الدخل وتُكسب الطالب قيمة احترام العمل وتحقق مزيدًا من ارتباط الطالب بمدرسته وتزيد انتماءه لها، وتدرب الطلاب على إعداد دراسة الجدوى للمشاريع المنفذة، واكتساب المهارات الفنية التي تؤهلهم لسوق العمل، وتشجيعهم على إنشاء مشروعات صغيرة، وكيفية التعامل مع التاجر والمستهلك من خلال إنتاج وتسويق المنتجات بهامش ربح بسيط.