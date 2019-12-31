شكرا لقرائتكم خبر عن مصريان يحصلان على 940 ألف جنيه مستحقاتهما عن فترة عملهما بالسعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، استطاع حل مشكلة مصريين بحصولهما على مستحقاتهم، حيث كان للأول مستحقات تزيد على 15 عاما، وتبلع 177 ألفا و295 ريالا سعوديا، والثاني من سبع سنوات، وتبلع 42 ألفا و177 ريالا، وبلغت إجماليها ما قيمته 940 ألف جنيه مصري.

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وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى باسم الوزارة، أن الوزير كان قد كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة مشكلة كل من المواطن «ع .ب .أ» شيف مطبخ، والمواطن «م.ص.ع» رئيس غرف، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج.

وأضاف أنه بالمتابعة مع المستشار العمالى بجدة عثمان رمضان أوضح أن المواطنين كان يعملان بإحدى الفنادق بالمدينة المنورة، وقام مكتب التمثيل العمالي بتقديم المساعدة والدعم لهما خلال نظر الدعوى بالهيئة العمالية ضد الشركة لامتناعها عن دفع مستحقات نهاية الخدمة ورصيد الإجازات وبدل تذاكر السفر لكليهما.

وصدر قرار الهيئة الابتدائية لصالحها وقامت إدارة الفندق بالاستئناف على الحكم، وعلى مدار أكثر من ثلاثة أشهر من المتابعة مع المواطنين، مدعما بالمستندات وعقود العمل مبينا بداية التعاقد ونهايته لبلوغهما السن القانونية للتقاعد حتي صدور القرار وقامت محكمة التنفيذ باستخراج شيكات لكل منهما بقيمة إجمالية تتجاوز 940 ألف جنيه مصري.