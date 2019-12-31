شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب جامعة «نيوجيزة» يزورون البرلمان للتعرف على طريقة مناقشة مشروعات القوانين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام طلاب الفرقة الأولى بكلية الاقتصاد والسياسة بجامعة «نيو جيزة» بزيارة دراسية لمجلس النواب في إطار دراستهم لمادة النظام السياسي في مصر.

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وشملت الزيارة قيام الطلاب بالتعرف على الهيئات البرلمانية لعدد من الاحزاب الممثلة بأعضاء داخل المجلس مثل حزب الشعب الجمهوري وحزب حماة الوطن.

كما تم عرض فيلم تسجيلي حول تطورالحياة النيابية في مصر منذ القرن التاسع عشر حتى الآن، بالاضافة لزيارة متحف المجلس ومشاهدة نماذج من مخطوطات ومضابط ورؤساء المجلس منذ دستور 1923.

في ختام الزيارة قام الطلاب بحضور جزء من الجلسة العامة للاطلاع على كيفية قيام النواب بمناقشة مشروعات القوانين، كما تعرف الطلاب على بعض النواب الممثلين باللجان النوعية كلجان الخطة والموازنة والإدارة المحلية والدفاع والأمن القومي.