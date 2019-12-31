شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على المتهمين بتحطيم بعض محتويات مستشفى قصر العيني الفرنساوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من القبض على عدد من المتهمين بتحطيم بعض محتويات مستشفى قصر العيني الفرنساوي بعد وفاة أحد أقاربهم بعد إصابته بطلق ناري لخلافات مع آخرين.

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وتلقت مديرية الأمن بلاغا من مستشفى القصر العيني الفرنساوي باستقبال أحد الأشخاص، 25 سنة، مندوب بإحدى شركات الشحن، ومقيم بدائرة القسم، مصاب بطلق ناري ولا يمكن استجوابه.

وقررت جامعة القاهرة، في إطار المتابعة للحادث، تشكيل لجنة فنية لتحديد التلفيات والخسائر مع اتخاذ الإجراءات لعلاجها فورًا حتى لا تتأثر الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، كما تقرر تشكيل لجنة طبية لفحص الإجراءات التي تم اتخاذها مع الحالة منذ وصولها للمستشفى، مع تشديد الاجراءات الأمنية.

وأشارت التقارير، التي تم رفعتها إدارة المستشفى إلى الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إلى أن كل الإجراءت الطبية تم اتخاذها مع المصاب الذي توفي بعد دخوله المستشفى مصابًا بطلق ناري، لافتة إلى أن الحادث يمكن أن يقع في أي مؤسسة، ولا يعني وجود أي قصور في المهام بالعناية بالمرضى داخل قصر العيني الفرنساوي ومستشفيات الجامعة، وأن الجامعة ملتزمة بتطبيق إجراءات السلامة والأمان داخل المستشفيات الجامعية.