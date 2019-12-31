شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يعلن توقيع اتفاقية تجارة مع الصين 15 يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حسابه بموقع تويتر بأنه سيتم توقيع اتفاقية التجارة الأولى بين واشنطن وبكين في البيت الأبيض في 15 يناير.

في وقت سابق من ديسمبر، أعلنت الولايات المتحدة والصين أنها قد اتفقت على المرحلة الأولى من الصفقة التجارية كجزء من اتفاقية تجارية ثنائية أكبر من شأنها أن تساعد في حل الحرب التجارية الطويلة بين البلدين. كجزء من الاتفاق، وافق الجانبان على عدم تطبيق تعريفات جديدة كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 15 ديسمبر.

كما صرح مسئول كبير في الإدارة الأمريكية للصحفيين في 13 ديسمبر بأن الصين قد وافقت على زيادة مشترياتها من السلع من الولايات المتحدة بمقدار 200 مليار دولار على مدى العامين المقبلين بموجب اتفاق تجاري جزئي تم التوصل إليه حديثًا بين البلدين.





ومن المقرر ان تشهد المرحلة الأولى من الولايات المتحدة إزالة بعض التعريفات التي فرضتها على السلع الصينية بقيمة 360 مليار دولار "على مراحل.

Advertisements

ووفقا لتقرير فوربس وصف ترامب "الصفقة المذهلة" في سلسلة من التغريدات: ستقوم الولايات المتحدة بخفض معدل التعريفة في النصف ، إلى 7.5 % من 15 % ، على ما يقرب من 120 مليار دولار من البضائع كما ستبقى الرسوم الجمركية على حوالي 250 مليار دولار من السلع ، بما في ذلك الآلات والإلكترونيات والأثاث ، عند 25 %

وأكد الجانبان أن الجولة القادمة من التعريفات الأمريكية المقررة، والتي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ على 156 مليار دولار أخرى من البضائع الصينية - بما في ذلك الهواتف الذكية والألعاب والالكترونيات الاستهلاكية - في 15 ديسمبر، تم إلغاؤها كجزء من الصفقة التجارية.

وفي نفس السياق أكد الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتيزر أن الصين ستوافق أيضًا على زيادة مشترياتها من المنتجات الزراعية الأمريكية إلى ما مجموعه 40 مليار دولار سنويًا، بهدف رفعها إلى 50 مليار دولار.

يذكر انه إذا تم تغيير أي من بنود الصفقة الأولى خلال عملية الترجمة القانونية. أحد الأحكام الرئيسية هو أن إدارة ترامب تترك شرط "عودة سريعة" في الاتفاقية، لذلك إذا لم تف الصين بهدف الشراء الزراعي، يمكن للولايات المتحدة إعادة فرض التعريفات.