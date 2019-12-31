شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. مصر حققت تقدما ملحوظا بالعديد من المؤشرات الدولية خلال 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، إنفوجراف سلط من خلاله الضوء على تحقيق مصر تقدمًا ملحوظًا فى العديد من المؤشرات الدولية خلال عام 2019، لترفع من ترتيبها فى العديد من المؤشرات الرئيسية والفرعية، الأمر الذى انعكس على تحسن ترتيب مصر فى المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والبيئية والتنموية.

وكان المركز قد نشر أمس الأثنين إنفوجراف لوكالة فيتش حول توقعاتها بانتعاش حركة التجارة فى مصر 2020، نتيجة لارتفاع صادرات مصر من الغاز المسال وارتفاع نسبة الواردات، بعد إجراءات الإصلاح الاقتصادى، فى حين تتوقع الوكالة ارتفاع نسبة الواردات الرأسمالية ومعدات البناء نظرًا لاستمرار دعم الحكومة المصرية لتجهيزات البنية التحتية للاستثمار.

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وكانت مؤسسة "فيتش" قد نشرت تقريرا مؤخرا حول رفع التصنيف الائتمانى لمصر إلى (+B) مع نظرة مستقبلية مستقرة مدعوم باستمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية التى تؤدى إلى تحسن الاقتصاد الكلى، وكذا إعلان وكالة "موديز" رفع التصنيف الائتمانى للديون السيادية طويلة الأجل لمصر من B3 إلى B2.

وتوقعت استمرار صدارة الاقتصاد المصرى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتحقيق معدل نمو أعلى من 5% خلال 2019/2020، كما توقعت أيضًا أن الاستثمار سيظل هو المحرك الرئيسى للنمو على المدى القريب، كما ستزداد الصادرات تدريجيًا، وسيصبح التصنيع مصدرًا مهمًا لتدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، فضلًا عن توقعها أيضًا باستمرار تدفقات السياح فى الانتعاش مع تحسن الأوضاع الأمنية بالإضافة لزيادة التواصل مع القارة الأوروبية، وأخيرًا استمرار تحسن قيمة الجنيه مقابل الدولار بفضل سياسات البنك المركزى وانخفاض التقلبات المالية العالمية.