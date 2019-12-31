شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: نقل 1102 موظف للشهر العقارى وتنفيذ القرار خلال 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء القرار رقم3181 لسنة 2019 بشأن الموافقة على نقل 1102 موظف من جهات عملهم الأصلية للعمل بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق .



قرار رئيس الوزراء

صدر هذا القرار بناء على عرض سابق من وزير العدل المستشار عمر مروان على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن بعض الحلول المقترحة لمشكلات الشهر العقارى، وبناء عليه أصدر رئيس الحكومة قراره السابق.

كما وجه رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ إجراءات النقل للأسماء طبقًا للكشوف المرفقة بالقرار للعمل بمصلحة الشهر العقارى، وأمهل جميع الجهات والوحدات الإدارية التى يعمل بها الموظفون الجدد بتنفيذ القرار فى موعد غايته 48 ساعة .

وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وافق فى 26 ديسمبر الجارى، على طلب المستشار عمر مروان وزير العدل، بسرعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2012 لسنة 2019 باتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بقانون الخدمة المدنية لنقل عدد 1102 موظف من جهات عملهم الأصلية للعمل بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، وذلك لسد العجز الشديد فى الموثقين بمصلحة الشهر العقارى.

وتشهد مكاتب الشهر العقارى عجز شديد فى عدد الموظفين خاصة من يحمل الدرجة المالية من شاغلى المستوى الوظيفى الثالث، وهو ما دفع وزارة العدل إلى الإعلان عن حاجتها إلى عاملين من قطاعات الدولة المختلفة للعمل بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق نقلا من جهات عملهم الأصلية بدرجاتهم المالية من خلال فتح مسابقة خلال الفترة من 6 وحتى 30 مارس الماضى.

وتم توزيع الموظفين على مكاتب الشهر العقارى والتوثيق على مستوى الجمهورية كالتالى:

(1) الإسكندرية 102 موظف

(2) الغربية 77 موظفا

(3) الدقهلية 74 موظفا

(4) البحيرة 74 موظفا

(5) القاهرة 72 موظفا

(6) المنيا 71 موظفا

(7) أسيوط 70 موظفا

(8) سوهاج 65 موظفا

(9) القليوبية 62 موظفا

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(10) المنوفية 58 موظفا

(11) الجيزة 52 موظفا

(12) الشرقية 39 موظفا

(13) بنى سويف 39 موظفا

(14) قنا 37 موظفا

(15) كفر الشيخ 36 موظفا

(16) الفيوم 30 موظفا

(17) البحر الأحمر 28 موظفا

(18) الأقصر 25 موظفا

(19) شمال سيناء 21 موظفا

(20) الإسماعيلية 14 موظفا

(21) بورسعيد 13 موظفا

(22) دمياط 12 موظفا

(23) جنوب سيناء 10 موظفين

(24) مرسى مطروح 7 موظفين

(25) أسوان 6 موظفين

(26) السويس موظف واحد