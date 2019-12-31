شكرا لقرائتكم خبر عن البلاط السلطانى: السلطان قابوس فى حالة صحية مستقرة ويتابع برنامج العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة الأنباء الدولية "رويترز"، نقلا عن التليفزيون العمانى بأن البلاط السلطانى أكد أن السلطان قابوس فى حالة صحية مستقرة ويتابع برنامج العلاج.

كان الدكتور محمد العريمى، رئيس جمعية الصحفيين العمانية، قال أن السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان بخير.

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جاء ذلك خلال اتصال هاتفى أجراه مؤيد اللامى، رئيس إتحاد الصحفيين العرب، ورئيس نقابة الصحفيين العراقية، مع الدكتور محمد بن مبارك العريمى، رئيس جمعية الصحفيين العمانية، للاطمئنان على صحة السلطان قابوس، سلطان عمان .

وأفاد بيان صادر عن اتحاد الصحفيين العرب، الأحد، بأن رئيس جمعية الصحفيين العمانية، أكد خلال الاتصال أن سلطنة عمان التى بنيت خلال الخمسين عاما الماضية لتكون دولة مؤسسات، تتمتع اليوم بثمار ما أرساه السلطان قابوس من أسس وركائز فى مختلف المجالات.

وفى سياق متصل، قال موقع الاتحاد العام للصحفيين العرب الذى بث النبأ إن رئيس اتحاد الصحفيين العرب ، أعرب خلال الاتصال عن تمنياته بالصحة والعافية والعمر المديد للسلطان قابوس، وأن يحفظ الله عمان ، قيادة ، وشعبا.