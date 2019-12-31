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شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يوجه ببذل الجهود لتطوير قدرات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والان مع تفاصيل الخبر
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع المهندس محمد يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة استراتيجية التطوير الخاصة بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعرض ملامح الخطة الخمسية المستقبلية للهيئة حتى عام 2025.
وأضاف المتحدث الرسمي أن المهندس محمد يحيي زكي عرض مخطط تطوير ودعم القدرات والكوادر البشرية بالهيئة، وكذا الموقف المالي فيما يتعلق بالمشروعات الاستثمارية، وجهود تعزيز العوائد الاستثمارية للهيئة من خلال حسن إدارة الموارد وتعظيم حجم الاستثمارات المستقبلية المخطط تنفيذها بالمنطقة الاقتصادية، بما فيها المناطق الصناعية المختلفة ومراكز الصادرات، والتي ستعود بالعديد من الفوائد الاقتصادية على الدولة وتساهم في توفير المزيد من فرص العمل.
كما استعرض رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ترتيبات تنظيم مؤتمر اقتصادي دولي خلال الربع الأول من عام 2020 للتعريف بنشاط الهيئة وما بها من إمكانات وأصول، والترويج للفرص الاستثمارية بالهيئة مع الشركاء الدوليين على أرض الواقع.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد كذلك استعراض ملامح خطة الهيئة حتى عام 2025 ومحاورها المختلفة في هذا الصدد، والتي تهدف بالأساس إلى توطين الصناعة وامتلاك التكنولوجيا، وإنشاء قاعدة تصديرية للمحيط الجغرافي العربي والأفريقي، وكذا تطوير موانئ العين السخنة والطور والأدبية، التابعة للهيئة، وذلك بالتعاون مع هيئة قناة السويس.
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