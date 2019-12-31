شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يوقع قرار ترقية دفعة 2015 من معاونى النيابة لدرجة مساعد نيابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع المستشار حماده الصاوي، النائب العام، قرارا بترقية عدد من أعضاء النيابة العامة دفعة 2015 من درجة معاون نيابة إلى درجة مساعد نيابة.

وأرسل القرار إلى وزير العدل لاتخاذ إجراءات عرضه على رئاسة الجمهورية للتصديق عليه؛ وبصدور ذلك التصديق يصبح القرار نافذا.

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يذكر أن النائب العام المستشار حماده الصاوي، قام في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، إلى منطقة الدلتا؛ في زيارة إلى شباب النيابة العامة هناك، لتفقد وضع نيابات الدلتا، والتقى النائب العام وعدد من قيادات النيابة العامة بقيادات النيابة العامة وأعضائها بدائرة نيابة استئناف المنصورة.

وجاءت تلك الزيارة استكمالا للزيارات التفقدية التي بدأها بزيارة إلى صعيد مصر في نوفمبر الماضي؛ حيث يطمئن على أحوال أعضاء النيابة العامة ويتابع سير أعمالها بمنطقة الدلتا، وتهدف تلك الزيارات بالأساس إلى تذليل أي عقبات أو معوقات أمام أعضاء النيابة العامة قد تحول دون أدائهم رسالتهم على الوجه الأكمل.

وقال النائب العام: "تمتلكون سلطات تعرفونها لكن الأجمل أن نستخدم ما نملكه من سلطات على الوجه الأصح، لا أريد أن يتحدث الناس عن إنجازات النائب العام، بل أن يتحدثوا عن إنجازات النيابة العامة".

وطالب أعضاء النيابة العامة أن يهتم كل واحد منهم بالجهة التى ينتمى إليها، والتى يأمل الناس فيها أن تعيد للمجتمع توازنه، وسيعود هذا التوازن بأداء احترافي رفيع المستوى لأعضاء النيابة العامة، فسير القضايا والتحقيقات في مسارها الصحيح يولد شعورا بالراحة وشعورا برفع الظلم وأداء الحقوق، شعور نلمسه لدى الناس وفي تعليقاتهم".