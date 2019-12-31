شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للانتخابات تعلن أسماء مستشفيات الكشف على مرشحى الجيزة وملوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، القرار رقم 49 لسنة 2019، بشأن تعديل مسمى جهات إجراء توقيع الكشف الطبى على طالبى الترشح للانتخابات التكميلية على الدائرة الأولى ومقرها قسم شرطة الجيزة، والدائرة السابعة ومقرها مركز شرطة ملوى بالمنيا، وذلك بعد وفاة نائبيهما.



القرار رقم 49 لسنة 2019

ونشرت الجريدة الرسمية قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، الذى جاء نص مادته الأولى، أن "يعدل مسمى الجهة التى سيتم توقيع الكشف الطبى على راغبي الترشح ليصبح على النحو التالي:

1-مستشفى أم المصريين العام بالجيزة، وذلك بالنسبة للدائرة الأولى ومقرها الجيزة.

2-مستشفى المنيا العام بمدينة المنيا، وذلك بالنسبة للدائرة السابعة ومقرها ملوى.

فيما تضمنت المادة الثانية تنفيذ القواعد المنظمة لهذا الشأن والواردة بالمواد الثانية والثالثة والرابعة الواردة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 45 لسنة 2019.

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القرار رقم 49 لسنة 2019

وينص القرار رقم 45 لسنة 2019 السابق صدوره من الهيئة على القواعد المنظمة للكشف الطبى حيث نص فى مادته الثانية على أن "تجرى الجهة بكل محافظة الكشوف والفحوص الطبية اللازمة للمترشح مع أخذ بصمة إبهام يده اليمنى وصورة شخصية حديثة له، وتحرر تقريرا بالنتيجة تسلمه إلى طالب الترشح شخصيا مع توقيعه بالاستلام على صورة من هذا التقرير تحتفظ بها الجهة فى سجل تخصصه لهذا الغرض فقط، وذلك مقابل سداد التكلفة الفعلية المحددة من وزارة الصحة مقابل إجراء الكشوف الطبية والفحوص اللازمة.

وبالنسبة للمادة الثالثة من القرار 45 لسنة 2019، فأنه يتضمن "تتلقى لجنة متابعة سير الانتخابات وتلقى الطلبات المشكلة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بكل من الدائرتين، تقارير الكشف الطبى من طالبى الترشح مع أوراق ترشحهم، وتحيلها إلى لجنة فحص طلبات الترشح والتي تتخذ فيها قرارها بالقبول أو الرفض.

أما المادة الرابعة من القرار ذاته ينص على أن "يجوز قبول المستند الدال على إجراء الكشوف والفحوص الطبية المطلوبة مع أوراق الترشح، على ان يقدم صاحب الشأن التقرير بالنتيجة قبل انتهاء فترة تقديم طلبات الترشح لاستكمال أوراقه في الموعد المحدد.