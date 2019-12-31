شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تتكفل بإجراء جراحة دقيقة بالقلب لطفلة داخل مستشفى الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تكفلت مستشفى الشرطة بالعجوزة، بإجراء جراحة طبية دقيقة بالقلب للطفلة ملك عصام، والتى تبلغ من العمر عامين، وبناء على توجيهات وزير الداخلية بعد استغاثة من والد الطفله.

كانت مستشفى الشرطة بالعجوزة، تلقت توجيهات من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، استقبلت الطفلة وتم عرضها على الأطباء المتخصصين، وبإجراء الفحوصات اللازمة لها تمهيداً لعرضها على أحد الخبراء الأجانب فى مجال جراحة القلب، والذى يستضيفه قطاع الخدمات الطبية بالوزارة لمناظرة الحالات المرضية، وقد تم إجراء الجراحة اللازمة للطفلة بمعرفة الخبير الأجنبى والفريق المصاحب له، وخضعت للمتابعة الطبية بالمستشفى إلى أن تماثلت للشفاء وتقرر خروجها .

وقد لاقى ذلك استحسان أهلية الطفلة الذين تقدموا بالشكر لوزارة الداخلية على سرعة الاستجابة لملتمسهما وتوفير الرعاية الطبية لكريمتهما.

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يأتى ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تحقيق التواصل الإجتماعى، وسرعة الاستجابة للحالات الإنسانية.

يذكر أن وزارة الداخلية واصلت مبادرتها الإنسانية والمجتمعية بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بالعجوزة ومدينة نصر والإسكندرية، لتوقيع الكشف الطبى على 144 مواطنا، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان، على مدار 4 أيام، ووقع قطاع الخدمات الطبية بالتنسيق مع "مسئولى بعض الجمعيات الخيرية، والمساجد والكنائس، ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بالـ "عجوزة ومدينة نصر والإسكندرية"، الكشف الطبى على المواطنين، واستقبلت العيادات الخارجية 144 حالة بالمستشفيات الـ 3 خلال 4 أيام متتالية، وتم تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم فى التخصصات المختلفة.

ويأتى "الأمن الإنسانى" على أولويات وزارة الداخلية، فبالرغم من معركتها المستمرة ضد الإرهاب والجريمة المنظمة، وسقوط الشهداء والمصابين، أثناء الدفاع عن أمن المواطنين والوطن، إلا أن كل ذلك لم يمنعها من الإهتمام بالأمن الإنسانى، وفى هذا الإطار، أوفدت وزارة الداخلية قافلة خدمية وإنسانية تضم كافة التخصصات، لتقديم كافة أوجه الرعاية للمواطنين بمحافظة المنيا، حيث تم توزيع عدد من المساعدات العينية "بطاطين ، عبوات مواد غذائية متنوعة بالمجان" على المواطنين.