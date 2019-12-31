شكرا لقرائتكم خبر عن خالد العنانى: 2019 كان مليئًا بالنجاحات للآثار المصرية تحكى حضارتنا العظيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، أن عام 2019 عامًا مليئًا بالنجاحات للآثار المصرية وشهد العديد من الاكتشافات الهامة تحكى لنا قصصًا عن حضارتنا العظيمة، متمنيا أن يكون العام الجديد استمرارا لهذا النجاح.

وقال العنانى، عبر حسابه على انستجرام: "‎لقد كان 2019 عامًا مليئًا بالنجاحات للآثار المصرية وشهد العديد من الاكتشافات الهامة تحكى لنا قصصًا عن حضارتنا العظيمة".

وأضاف العنانى: "أتمنى أن يكون عام 2020 استمرارًا لهذا النجاح، وأن يأتى بالخير على السياحة المصرية أحد أعمدة الاقتصاد الوطنى.. ‎كل عام وأنتم بخير".



وزير الآثار والسياحة

فى سياق مختلف، قال الدكتور خالد العنانى، إن الطرق المؤدية للمتحف المصرى الكبير سيتم توسعتها لتكون أفضل مما عليه الآن، مضيفا أن أسعار تذاكر الدخول للمتحف المصرى الكبير تم تحديدها منذ شهرين، وقيمة تذكرة الدخول للأجانب ستكون 400 جنيه والطالب الأجنبى 200 جنيه والمصريين 60 جنيها، مضيفا أن المتحف المصرى الكبير سيعرض 5000 قطعة أثرية منها 2000 قطعة أثرية لم يتم عرضها من قبل.

وأضاف، أن المتحف المصرى الكبير خلال الفترة القادمة سيتم تلقى 50 ألف قطعة أثرية جديدة، كاشفا أن تكلفة المتحف المصرى يقارب إلى مليار دولار، مؤكدا أن هناك استهداف زائرى المتحف المصرى الكبير إلى 5 ملايين سائح سنويا.

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وتابع العنانى، أن المتحف سيفتتح فى الربع الأخير من عام 2020، والرئيس عبد الفتاح السيسى سيعلن عنه.

وكان الدكتور خالد العنانى، تفقد الأسبوع الماضى، القطاعات والإدارات المختلفة بديوان عام الوزارة بالعباسية، حرصًا منه على التعرف بصورة أعمق على آليات سير العمل بالقطاعات المختلفة للوزارة.

وخلال الجولة تحدث وزير السياحة والآثار مع رؤساء القطاعات للتعرف على مهام كل قطاع وآليات سير العمل بإداراته المختلفة، كما حرص على التحدث مع العاملين للاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم بشأن تطوير آليات العمل.