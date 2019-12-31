شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على استراتيجية تطوير القضاء التى سلمها نادى القضاة لوزير العدل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكثر من عامين عمل مجلس إدارة نادى القضاة برئسة المستشار محمد عبد المحسن، لوضع استراتيجية تطوير القضاء 2019 – 2023 ، والتى تتضمن رؤية ومحاور واضحة لتطوير منظومة القضاء المصرى، بما يتوافق مع خطط الدولة للتنمية المستدامة، حيث سلم نادى القضاة نسخة من هذه الاستراتيجية لوزير العدل الجديد المستشار عمر مروان.

وتقوم هذه الاستراتيجية على محاور أساسية هى تحقيق العدالة الناجزة، ودعم استقلال القضاء، ووضع رؤية مؤسسية شاملة ومتكاملة لعملية تطوير مستديمة للسلطة القضائية، وتحديد إطار زمنى مناسب لتنفيذها وتتوازى مع خطة الدولة للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

وتتضمن الاستراتيجية خطة لتطوير المنظومة القضائية، تتسق مع أهداف خطة التنمية المستدامة العالمية وبخاصة فى البند السادس عشر بتوفير إمكانية الوصول إلى العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة، كما تأتى الاستراتيجية متسقة مع اعتماد الدولة المصرية لنظام التخطيط منهجا لها بوضع استراتيجية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

ومن بين أهداف هذه الاستراتيجية، هى ترسيخ استقلال السلطة القضائية وحيدة أعضائها، ووتوفير بيئة دعمة لاستقلال القضائى المؤسسى والفردى، وتطوير منهجية قياس الأداء الفنى والمسلكى لأعضاء السلطة القضائية، وتطوير السلطة القضائية وتأهيل وتدريب اعضائها، ، وتعزيز ثقة المجتمع المحلى والدولى فى السلطة القضائية.

وأيضا من أهداف الاستراتيجية، زيادة كفاءة أنظمة إدارة الدعوى ، والارتقاء بجودة تحقيقات النيابة وتصرفاتها والأحكام القضائية، وتطوير ورفع كفاءة الجهاز الإدارى للسلطة القضائية ومعاونى القضاء، وتعزيز وتطوير القدرات المؤسسية للمحاكم والنيابات ، وتطوير البنية التحتية بالمحاكم والنيابة العامة.

وكان قد أعلن نادى القضاة سابقا، أنه سوف يقوم بترجمة هذه الاستراتيجية لثلاثة لغات هى الإنجليزية والإيطالية والفرنسية، نظرا لأهميتها فى تطوير العدالة ومنظومة القضاء فى مصر.

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واستقبل المستشار عمر مروان وزير العدل، بمكتبه بديوان عام الوزارة، المستشار محمد عبد المحسن رئيس مجلس إدارة نادى القضاة وأعضاء مجلس الإدارة بتشكيله الجديد والذين قدموا له التهنئة على توليه حقيبة وزارة العدل، وطرح خلال اللقاء العديد من الموضوعات التى تهم أعضاء النيابة العامة والقضاء، كما قدم مجلس الإدارة للوزير مشروع الخطة الاستراتيجية لتطوير السلطة القضائية الذى أعدها مجلس إدارة النادى، ووعد الوزير بدراستها.

وأعرب مجلس إدارة نادى القضاة الجديد عن تمنياتهم لوزير العدل بالتوفيق والسداد، وقدم المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي القضاة درع نادى القضاة للمستشار عمر مروان وزير العدل تعبيرا عن تقدير مجلس الإدارة لتاريخه القضائى المشرف.