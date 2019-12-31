شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط تعلن حصاد مشروعاتها خلال 2019 × 16 معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” فى 16 معلومة كل ما تريد معرفته عن حصاد هيئة ميناء دمياط والمشروعات التى انجزتها خلال 2019 وفقا لتقرير صادر عن هيئة الميناء. 1ـ إنشاء محطة متعددة الأغراض بطول 680 متر وساحة خلفية 70 ألف متر مربع وعمق 17 متر بتكلفة قدرها 1.365 مليار جنيه مزودة بكافة الخدمات والمرافق وإنشاء مخزن على مساحة 5000 متر وارتفاع 12متر. 2ـ بناء لنش مكافحة التلوث مصنوع من سبيكة الألومنيوم بسرعة 12 عقدة ولنش إرشاد مصنوع من سبيكة الألومنيوم بسرعة 20 عقدة بمعرفة جهاز الصناعات بالقوات المسلحة . 3ـ تطوير منظومة إمداد السفن بالكهرباء من البر بعدد (2) محول متحرك قدرة 500 كيلو فولت أمبير لإمداد السفن المتراكية على أرصفة الميناء لخفض الانبعاثات داخل الميناء وتطبيق مفهوم الميناء الأخضر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. 4ـ إنشاء مجمع استثمارى بمدينة دمياط الجديدة متضمن قاعة اجتماعات ومؤتمرات دولية . 5ـ تركيب (2) محطة توليد كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية لمبانى الهيئة الإدارية قدرة 50 كيلو فولت أمبير كمرحلة أولى . 6ـ تطوير وتدعيم أرصفة محطة الحاويات الأولى للوصول إلى عمق 17 متر. 7ـ تدعيم إنارة ساحات الطرق الرئيسية بالميناء من هاى ماستات وكابلات وكشافات ليد وأعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية لتطبيق مفهوم الميناء الأخضر. 8ـ تطبيق منظومة التراكي الآني بهدف زيادة معدلات الأداء والوصول إلى زمن انتظار (صفر) في المخطاف الخارجي. Advertisements 9ـ قامت الهيئة بتفعيل منظومة الفاتورة الموحدة للسفن التى يتم تحصيلها من العملاء مقابل الخدمات التى تؤدى للسفن بميناء دمياط من خلال نظام إلكترونى تتم خلاله عملية حساب الفواتير للعملاء دون تدخل العنصر البشرى 10ـ التعاقد على بناء وتوريد عدد 4 قاطرة تراكتورز قوة شد 60 طن للواحدة بتكلفة 832 مليون جنيه. 11ـ منح ترخيص باستغلال رصيفى 5 و6 والساحات الخلفية لهما بمساحة 77.5 ألف متر مربع لشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع لمدة 15 عام بداية من 20/ 11/ 2019 . 12ـ جاري تعميق الممر الملاحى بطول 11.4 كيلو متر إلى 16 متر وتعميق حوض الدوران إلى 15.5 متر لاستقبال السفن بغاطس حتى 14.5 متر. 13ـ جاري تعميق أرصفة محطة الحاويات الأولى إلى 15.5متر لاستقبال السفن العملاقة. 14ـ تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة مع المشغل العالمى يوروجيت لتشغيل محطة الحاويات الثانية لزيادة الطاقة الاستيعابية لميناء دمياط من خلال تطوير البنية التحتية و اضافة أرصفة و محطات جديدة . 15ـ البدء في تنفيذ الشباك الواحد بالتعاون مع وزارة المالية لتعزيز دور هيئة ميناء دمياط في الاعتمادية الكاملة على النظم الآلية في التشغيل. 16ـ جارى تركيب (2) محطة توليد كهرباء بالطاقة الشمسية أعلى المبانى الإدارية قدرة 100 فولت أمبير كمرحلة ثانية للتوافق مع معايير الاستدامة العالمية.

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