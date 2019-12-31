شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد 2019.. 16 طائرة جديدة وخطوط لأول مرة بمصر للطيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد عام 2019 تحقيق العديد من الإنجازات والأعمال لشركة مصر للطيران القابضة وشركاتها التابعة، حيث تسلمت الشركة 6 طائرات من طراز البوينج 787-9 الدريملاينر المعروفة باسم طائرة الأحلام، كما تسلمت 7 طائرات جديدة من طراز إيرباص A220-300 والتي تعد أول شركة طيران في الشرق الأوسط تتسلم هذا النوع من الطائرات للعمل علي خطوطها الإقليمية والداخلية.

وفي مجال نقل البضائعن زاد أسطول شركة مصر للطيران للشحن الجوي بعد أن تسلمت الشركة 3 طائرات جديدة بعد تحويلهم من طائرات ركاب إلي طائرات بضائع.

وفى إطار خطة الدولة وتوجهاتها بالتوسع نحو إفريقيا وأسيا وضرورة الوصو إلي كافة الطالبين للخدمة وتقديمها عل أكمل وجه وعلي صعيد الخطوط الجديدة التي تم تشغيلها في عام 2019، جرى تشغيل خط جديد إلي كل من واشنطن و مدينة هانزو الصينية وكيجالي.

وشهد العام المنتهي 2019 حالة من الرضا العام بالنسبة للناقل الوطني المصري شركة مصر للطيران سواء النجاحات المالية التي حققتها الشركة القابضة وتوابعها من الشركات الـ9 علي مستوي النجاحات المالية التى وصلت بالشركة لأول مرة منذ عام 2010 تتحقق أرباح وصلت إلى مليار و800 ألف جنية مصرى بفضل السياسات التى اتبعتها الشركة سواء عن طريق رفع معدلات النتاج مع أفضل نظم التطوير العالمي في إدارة منظومة الطيران كل ذلك بوضع إستراتيجية للحوكمة الرشيدة في التعامل مع الموارد المالية للشركة وأصولها.

وتعد هذه المرة الثانية الذى يشارك فيها الطيار أحمد عادل بحضور اجتماع لجنة الرئاسة خاصة بعد ضم لجنة السياسات والاستراتيجيات اليها ، وتقوم لجنة الرئاسة بتقديم كل التوصيات والمقترحات لمجلس المحافظين ليتم اعتمادها وعرضها على الجمعية العامة التى تنعقد مرة من كل عام.

وجرى خلال الإجتماع مناقشة قضية نظام التسوية المالية التى تعتزم الحكومة الصينية اطلاقه فى بداية عام ٢٠٢٠ ،

وكذلك قضية الانبعاثات والضرائب التى فرضتها بعض الدول الاوروبية على شركات الطيران بشأن البيئة بالاضافة إلي الحملة الدعائية التى تقوم الاياتا باطلاقها للتوعية بشأن الجهود المبذولة من كافة الشركاء فى الصناعة بشأن الاجراءات التى يتم اتخاذها لخفض انبعاثات النقل الجوى ومعالجة التغير المناخى.

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وعلي صعيد النجاحات الداخلية فقد قامت مصر للطيران باعادة تشغيل نقل رحلات العمرة من مطار الاقصر بهد توقف دام 7 سنوات ررت مصر للطيران تسيير رحلات خاصة مباشرة خلال موسم العمرة الحالي لخدمة المعتمرين من مطار الأقصر الدولي وذلك لأول مرة بواقع ١٠ رحلات جوية إلى جدة.

كما قررت الشركة اعادة تشغيل رحلات خاصة مباشرة لخدمة المعتمرين من مطار أسوان إلى المدينة المنورة وجده بتسيير 10 رحلات جوية وذلك بعد توقف استمر لأكثر من 7 سنوات، وذلك على متن أحدث طرازات الشركة من طراز بوينج B737-800.

كما نجحت شركات مصر للطيران في الحصول علي شهادات و اعتمادات دولية وتجديد أخري مثل شهادة الايزاجو و الايوزا و الايازا و الايزو في مجالات الخدمات الأرضية و الصيانة والأعمال الفنية و السلامة والجودة و التدريب والشحن الجوي والخدمات الجوية واعتماد ال TSA و ال FAA في مجال الأمن.

كما أحتلفت شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية وصول أول رحلة لشركة Asiana إحدي كبري شركات الطيران الكورية وعضو تحالف ستار العالمي الي مطار القاهره الدولي وعلي متنها 300 راكبا ، لتقديم الخدمة الأرضية لاكبر الشركات الكورية من خلال تعاقد جديد مع الشركة علي خدمة رحلة أسبوعية قابلة للزيادة بطراز البوينج B777.