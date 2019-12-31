شكرا لقرائتكم خبر عن "النقل" تعلن حصاد مشروعات المترو خلال 2019 × 9 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” فى 9 معلومات كل ما تريد معرفته عن حصاد مشروعات المترو سواء التى تم إنهاء تنفيذها أو الشروع فى تنفيذها أو إبرام تعاقداتها خلال 2019 وفقا لتقرير رسمى صادر عن وزارة النقل:

1ـ افتتاح 4 محطات مترو نفقية (هارون – الألف مسكن – نادى الشمس -محطة هليوبوليس) ضمن أعمال الجزء الأول من المرحلة الرابعة من الخط الثالث .

2ـ ازدواج السكة بين محطتي المرج والمرج الجديدة وتركيب شبكة هوائية لاستيعاب التشغيل حتى المرج الجديدة لتحسين مستـوى الخدمة المقدمة من خــلال الوصــول إلى زمـن تقــاطــر 2:30 دقيقة .

3ـ انطلاق تنفيذ مشروع القطار الكهربائى السلام ـ العاصمة الإدارية ـ العاشر من رمضان.

4ـ التعاقد لتنفيذ مشروعى مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة ومونوريل السادس من أكتوبر.

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5ـ اتخاذ خطوات نحو تنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو على رأسها ترسية الأعمال الكهروميكانيكية والإشارات والإتصالات والسكة على اتحاد شركات ميتسوبيشى واوراسكوم .

6ـ التعاقد مع شركة هيونداى روتيم الكورية لتصنيع وتوريد 6 قطارات مكيفة للخط الثانى للمترو (شبرا – المنيب) بتكلفة قدرها 131.12 مليون دولار بالإضافة إلى أعمال الصيانة لمدة 8 سنوات بقيمة 63.118 مليون دولار .

7ـ التعاقد مع شركة سوكوفير الفرنسية بتاريخ 6/8/2019 على توريد 2 جرار للخط الثانى للمترو (شبرا – المنيب) بتكلفة قدرها 3.6 مليون يورو بالإضافة إلى أعمال الصيانة لمدة 8 سنوات بقيمة 926 ألف يورو (بما يعادل82.6 مليون جنيه) .

8ـ تعديل قانون إنشاء الهيئة رقم 113 لسنة 1983 بالقانون رقم 33 لسنة 2018 لزيادة نطاق عمل الهيئة ليشمل جميع مشروعات النقل السككي ذو الجر الكهربائي حيث يشمل التعديل بالشراكة مع كيانات أخرى (حكومية أوخاصة) في أعمال التصميم والتنفيذ والتشغيل لخطوط النقل السككي ذو الجر الكهربائي .

9ـ رفع كفاءة وتطوير الورش واستحداث إمكانية إجراء العمرات المتوسطة والجسيمة للوحدات المتحركة .