شكرا لقرائتكم خبر عن قصر العينى يشكل لجنة لحصر التلفيات بعد تكسير أهل مريض متوفى أجهزة طبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرحت مصادر مسؤولة بجامعة القاهرة، إنه فى اطار المتابعة للحادث الذى وقع فى قصر العينى الفرنساوي صباح اليوم، تقرر تشكيل لجنة فنية لتحديد التلفيات والخسائر مع اتخاذ الإجراءات لعلاجها فورًا حتى لا تتأثر الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، كما تقرر تشكيل لجنة طبية لفحص الإجراءات التي تم اتخاذها مع الحالة منذ وصولها للمستشفى، وأكدت المصادر على تشديد الإجراءات الأمنية.

وأشارت التقارير التى رفعت إلى الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن كل الإجراءت الطبية تم اتخاذها مع المصاب الذى توفى بعد دخوله المستشفى مصابًا بطلق نارى.

وأوضحت المصادر، أن الحادث يمكن أن يقع في أي مؤسسة، ولا يعني وجود أى قصور في المهام بالعناية بالمرضى داخل قصر العينى الفرنساوى ومستشفيات الجامعة، وأن الجامعة ملتزمة بتطبيق اجراءات السلامة والأمان داخل المستشفيات الجامعية.

وفى سياق متصل، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من القبض على عدد من المتهمين بتحطيم بعض محتويات مستشفى قصر العيني الفرنساوي بعد وفاة أحد أقاربهم بعد إصابته بطلق ناري لخلافات مع آخرين.

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وتلقت مديرية الأمن بلاغا من مستشفى القصر العينى الفرنساوى باستقبال أحد الأشخاص، 25 سنة، مندوب بإحدى شركات الشحن، ومقيم بدائرة القسم، مصاب بطلق ناري ولا يمكن استجوابه.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير المباحث الجنائية بالقاهرة بلاغا من مستشفى القصر العيني الفرنساوي باستقبال أحد الأشخاص، 25 سنة، مندوب بإحدى شركات الشحن، ومقيم بدائرة القسم، مصاب بطلق ناري ولا يمكن استجوابه.

وأكدت التحريات التي أشرف عليها اللواء أشرف الجندى أن المصاب تلقى العلاج داخل المستشفى، وتوفى متأثرًا بإصابته، مما دفع عدد من أهليته بالاعتداء على عدد من العاملين بالمستشفى وإتلاف بعض محتوياتها؛ اعتقادًا منهم بوفاته نتيجة لعدم تقديم الرعاية الطبية له على الوجه الأكمل.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مرتكب الواقعة، وأمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابها؛ نظرًا لوجود خلافات بينه وبين المجني عليه وآخرين.