"موانئ البحر الأحمر" تعلن حصاد مشروعاتها خلال 2019 × 12 معلومة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365" فى 12 معلومة كل ما تريد معرفته عن حصاد مشروعات هيئة موانئ البحر الأحمر خلال 2019 وفقا لتقرير صادر عن الهيئة. 1ـ رفع كفاءة الوحدات العائمة بموانئ الهيئة. 2ـ الانتهاء من بناء وتوريد 2 قاطرة بحرية قوة شد 70 طنا بتكلفة 210 ملايين جنيه. 3ـ الانتهاء من بناء وتوريد 2 مجموعة مكافحة تلوث بتكلفة 53 مليون جنيه. 4ـ توريد 1000 متر حواجز عائمة للسيطرة علي التلوث بالزيت بتكلفة 2.3 مليون جنيه تنفيذ الهيئة العربية للتصنيع. 5ـ الإنتهاء من توريد 2 سيارة إطفاء متعددة الأغراض لرفع كفاءة منظومة الحماية المدنية وتأمين الموانئ ضد خطر الحريق بتكلفة 14.4 مليون جنيه. 6ـ التعاقد علي احلال و تجديد الاستراحة الخارجية لميناء الغردقة وجاري البدء في التنفيذ Advertisements 7ـ إنشاء مخزن بمنطقة المشون بمساحة 5900 متر مربع بميناء السويس. 8ـ جاري تكليف إحدي الشركات المتخصصة لتنفيذ استكمال رصيف الفحم بطول 60 متر وغاطس 10 متر بميناء سفاجا. 9ـ إنشاء مخزن علي مسطح 1800 متر بميناء سفاجا. 10ـ جار تكليف إحدى الشركات المتخصصة لإنشاء منطقة انتظار خارجية للشاحنات الثقيلة بميناء سفاجا بمساحة 48584 متر. 11ـ جار البدء في إنهاء اجراءات التعاقد الخاصة برفع كفاءة الأرصفة البحرية والساحات الخلفية والسور حول منطقة الامتداد و الطرق الداخلية لميناء نويبع. 12ـ تدشين القاطرة الأولى تحيا مصر3 في نوفمبر2019 ضمن صفقة بناء وتوريد عدد 2 قاطرة بحرية قوة شد 55 طن.

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