شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزير السياحة والآثار يرأس الاجتماع الأول للجنة الوظائف القيادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار الاجتماع الأول للجنة الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية، والتي اصدر قرارا بإعادة تشكيلها الأسبوع الماضي، وذلك لتقييم المتقدمين لشغل 15 وظيفة قيادية وإدارة إشرافية ما بين رؤساء قطاعات ورؤساء إدارة مركزية ومديرين عموم، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 و لائحته التنفيذية.

وكان الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، قد أصدر قرارا بإعادة تشكيل لجنة الوظائف القيادية والإدارية والإشرافية بالوزارة برئاسته، وعضوية ستة أعضاء تم اختيارهم طبقا لأحكام القانون من أعضاء الأمانة العامة بقطاع السياحة بالوزارة وعدد من أساتذة الجامعة المتخصصين في المجالات المختلفة من خارج الوزارة، جاء ذلك فى إطار حرص وزارة السياحة والآثار على اختيار أفضل الكفاءات والخبرات القيادية لشغل الوظائف القيادية والإدارية والإشرافية بالوزارة بالشكل الذى يسهم فى الارتقاء بمستوى العمل بها ووضعها على طريق التميز والتطور كما تضمن القرار تشكيل الأمانة الفنية للجنة برئاسة رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية.

وتتولى الأمانة الفنية تلقى طلبات المتقدمين لشغل الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية المعلن عنها، وإعداد كشوف مقارنة بالبيانات الخاصة بهم لعرضها على اللجنة، بالإضافة إلى توفير كافة البيانات والمعلومات لكل المتقدمين بالشكل الذى يسمح لهم بإعداد مقترحاتهم التطويرية للارتقاء بمستوى العمل.

يذكر أن وزير السياحة والآثار، كان قد أكد حرص الوزارة على تمكين الشباب والعمل على تدريبهم ورفع قدراتهم المهنية لإكسابهم خبرات لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة القادرة على تولى المناصب القيادية، وضرورة توحيد جهود جميع القطاعات المختلفة بالوزارة لإنجاح هذه المنظومة وخدمة العمل السياحي والأثرى لخروج المنتج بشكل يليق بحضارة مصر العريقة ومكانتها السياحية بين بلاد العالم فى إطار النهوض بمنظومة السياحة والآثار في مصر التي تتميز بثراء منتجاتها السياحة المتنوعة مثل السياحة الثقافية، والشاطئية والدينية وغيرها من الأنماط السياحية الهامة التى تجذب مختلف السائحين حول العالم لزيارة مصر.

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