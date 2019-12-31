دعم 90 شركة تكنولوجية.. "التعليم العالي" تستعرض جهودها خلال عام 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

استعرضت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهودها في عام 2019 لربط البحث العلمي بالصناعة، وتوظيفه لخدمة خطة الدولة للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة، ودعم الباحثين والمبتكرين.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الثلاثاء- أنها حرصت على دعم الابتكار وربط البحث العلمي بالصناعة وتعميق التصنيع المحلي، وخلال عام 2019 دعمت الوزارة وأنشأت 18 حاضنة في مجالات (النسيج، والذكاء الصناعي، وإنترنت الأشياء والتعليم والإلكترونيات، والواقع الافتراضي والواقع المعزز)، وتم دعم ما يزيد على 90 شركة تكنولوجية، وتخريج 63 شركة عاملة في الأسواق المحلية والعالمية، وذلك بإجمالي 48 مليون جنيه بالشراكة مع جامعات ومراكز بحثية، ومنظمات مجتمع مدني وجهات أجنبية.

وأشارت إلى أن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في نوفمبر 2019 نظمت نهائي الموسم الثاني لمسابقة (رالي السيارات المحلية الصنع)، وانتهى بفوز فريق المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان بالجائزة الكبرى وقيمتها 500 ألف جنيه، بعد منافسة قوية ضمت 15 فريقا مصريا، وجاء في المركز الثاني فريق الجامعة الروسية، وحصل فريق جامعة الزقازيق على المركز الثالث.

وأكدت الوزارة حدوث تطور ملحوظ، فقد تقدم العام الماضي للمسابقة 25 فريقا من جامعات مختلفة، وتم اختيار 9 فرق، أما هذا العام فقد تقدم 31 فريقا، وتم اختيار 15 فريقا مما يعني تنافس 15 سيارة تم تصنيعها بالكامل بأيد مصرية.

وأشارت إلى عقد المنتدى الثالث للتسويق التكنولوجي، وخلاله تم استعراض المخرجات البحثية الناتجة عن المبادرات والمشروعات التي قامت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بتمويلها والإشراف على تنفيذها؛ لمواجهة بعض التحديات التي تواجهها الصناعة.

وكشفت الوزارة عن طرح برنامج الابتكار بتمويل يصل إلى 3 ملايين جنيه للمشروع الواحد، لدعم الباحثين بالتمويل اللازم للمشاريع التطبيقية، والتي تتميز بالابتكار والحداثة في كافة المجالات، كما تم طرح برنامج دعم الأبحاث والتنمية التكنولوجية بتمويل يصل إلى 200 ألف جنيه للمشروع، ويقوم البرنامج بدعم المشروعات الصغيرة سواء كانت بحوث أساسية لاستكمال رسائل الماجستر أو الدكتوراة أو التي تتميز بوجود تطوير لمكون تكنولوجي أو تصنيع نموذج أولي أو التحقق من فكرة مبتكرة.

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ولفتت إلى تنظيم دورات من برنامج أستاذ لكل مصنع (6 دورات) خلال عام 2019؛ بهدف ربط البحث العلمي بالصناعة من خلال تقديم الدعم اللازم لإتاحة الفرصة لباحث من الجامعات أو المراكز البحثية لدراسة مشكلة موجودة بإحدى المؤسسات الصناعية وطرح الحلول، وتم تطوير البرنامج ليشمل تعاون هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية سابقاً) مع وزارة الإنتاج الحربي، من خلال تضمين التحديات التي تواجه مصانع الإنتاج الحربي وطرحها على المجتمع البحثي لتشخيصها وإيجاد حلول عملية ومبتكرة لها.

وأضافت أنه تم كذلك تنظيم دورات من برنامج إعادة التوطين؛ بهدف مواجهة هجرة العقول من خلال دعم العلماء المصريين الحاصلين على درجة الدكتوراة من الخارج، بالإضافة إلى طرح المنحة الموجهة في مجال الحد من التلوث، حيث قامت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالتعاون مع وزارة البيئة؛ لتحديد الأولويات القومية في مجال الحفاظ على البيئة، والحد من معدلات التلوث والتي تحتاج لحلول من جانب البحث العلمي.

ونوهت وزارة التعليم العالي، إلى استكمال شبكة مكاتب نقل التكنولوجيا (TICOs) في الجامعات ومراكز البحوث والتجمعات الصناعية، ليصل عدد المكاتب إلى 43 مكتبا، بإجمالي تمويل 40 مليون جنيه، ومن خلال هذه المكاتب تم نشر 2000 بحث، والحصول على 3 براءات اختراع، ودعم 32 فكرة تكنولوجية، وتصميم 136 نموذجًا أوليا، وتسويق 120 منتجًا تكنولوجيا.

وأوضحت أنه تم تنفيذ أكثر من 95% من مشروع بحثي وتطبيقي في مجال مركزات الطاقة الشمسية وتحلية المياه، بمنحة قيمتها 7.5 مليون يورو، وتم تصنيع محطة تحلية مياه متحركة تعمل بالطاقة الشمسية بمدينتي برج العرب وشلاتين.

ونظمت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في أكتوبر الماضي معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار، وقدمت الأكاديمية هذا العام 125 جائزة، وقد بلغت القيمة الإجمالية للجوائز ما يقرب من مليوني جنيه، وشملت جوائز تقديرية في صورة 90 ميدالية، وجوائز نقدية لأفضل الاختراعات والابتكارات، ومشروعات تخرج، ومشروعات في مجال نقل وتسويق التكنولوجيا، ولأفضل شركات تكنولوجية ناشئة، وجوائز للمبتكر الصغير (أقل من 16 عاما)، بالإضافة إلى 7 منح احتضان ومشروعات أعمال بقيمة إجمالية مليوني جنيه.

وقدمت الأكاديمية 6 منح للسفر والاشتراك بمعرض جنيف الدولي للابتكار، حصلت عليها فرق (جامعة 6 أكتوبر – جامعة النيل – جامعة القاهرة -الكلية الفنية العسكرية – معهد تدريب المرور – وزارة الداخلية)، وبلغت القيمة المالية للمنح حوالي 500 ألف جنيه، كما فاز 16 طفلا بجائزة الطفل المبتكر بإجمالي جوائز نقدية تصل إلى 100 ألف جنيه.​