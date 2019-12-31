بقرار من الوزير.. "الداخلية" تتكفل بإجراء جراحة دقيقة بالقلب للطفلة "ملك" داخل مستشفى الشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

استجابت الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية لالتماس أسرة طفلة ومساعدتها في تلقيها العلاج وإجراء عملية جراحية دقيقة بالقلب داخل مستشفى الشرطة.

بداية التفاصيل جاءت عقب توجيه محمود توفيق، وزير الداخلية، باستقبال الطفلة ملك عصام، تبلغ من العمر عامين بمستشفى الشرطة بالعجوزة، والتي تحتاج لإجراء عملية جراحية دقيقة بالقلب، وذلك استجابةً لالتماس أسرة الطفلة بمساعدتها في تلقيها العلاج وإجراء الجراحة داخل مستشفى الشرطة.

استقبلت مستشفى الشرطة بالعجوزة الطفلة وتم عرضها على الأطباء المتخصصين، وإجراء الفحوصات اللازمة لها تمهيداً لعرضها على أحد الخبراء الأجانب في مجال جراحة القلب، والذي يستضيفه قطاع الخدمات الطبية بالوزارة لمناظرة الحالات المرضية، وقد تم إجراء الجراحة اللازمة للطفلة بمعرفة الخبير الأجنبي والفريق المصاحب له، وخضعت للمتابعة الطبية بالمستشفى إلى أن تماثلت للشفاء وتقرر خروجها.

وقد لاقى ذلك استحسان أسرة الطفلة الذين تقدموا بالشكر لوزارة الداخلية على سرعة الاستجابة لملتمسهما وتوفير الرعاية الطبية لطفلتهم.