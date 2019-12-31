ضبط مسئول محطة وقود استولى على 23 ألف لتر بنزين في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، في ضبط المدير المسئول عن محطة وقود بالجيزة لتجميعه كمية من الوقود قُدرت بمبلغ 170 ألف جنيه.

كانت الإدارة ضبطت المدير المسئول عن محطة وقود بدائرة قسم شرطة الطالبية (بمحافظة الجيزة) لتجميعه (24,000) ألف لتر "بنزين" خلاف الرصيد الأصلي للمواد البترولية بالمحطة المُثبت دفترياً دون التعاقد مع الجهات المختصة، لبيعها بأزيد من السعر الرسمي في السوق السوداء، وقُدرت قيمة المضبوطات بـ (170,375) ألف جنيه مصري.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.