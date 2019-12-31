محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
نجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، في ضبط المدير المسئول عن محطة وقود بالجيزة لتجميعه كمية من الوقود قُدرت بمبلغ 170 ألف جنيه.
كانت الإدارة ضبطت المدير المسئول عن محطة وقود بدائرة قسم شرطة الطالبية (بمحافظة الجيزة) لتجميعه (24,000) ألف لتر "بنزين" خلاف الرصيد الأصلي للمواد البترولية بالمحطة المُثبت دفترياً دون التعاقد مع الجهات المختصة، لبيعها بأزيد من السعر الرسمي في السوق السوداء، وقُدرت قيمة المضبوطات بـ (170,375) ألف جنيه مصري.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط مسئول محطة وقود استولى على 23 ألف لتر بنزين في الجيزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.