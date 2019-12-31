بالصور.. أكاديمية الشرطة تستقبل طلبة كليات الحقوق بالجامعات المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نظمت أكاديمية الشرطة بالتنسيق مع قطاع الإعلام والعلاقات، الملتقى الأول لطلاب كليات الحقوق من الجامعات المصرية (الحكومية والخاصة)، بالمواقع الشرطية للتعرف على دور رجال الشرطة في تحقيق رسالة الأمن، حيث قضوا خلاله يوماً دراسياً مع أشقائهم طلبة كلية الشرطة من خريجي كليات الحقوق، حيث حرص مساعد الوزير - رئيس أكاديمية الشرطة وقيادات الأكاديمية على استقبال الطلاب والترحيب بهم، ونقل تحيات وزير الداخلية لهم واهتمام ودعم سيادته البالغ لتلك المبادرات لاسيما التقارب مع شباب الجامعات المصرية.

وتم إلقاء الضوء على نشاط الأكاديمية والتعريف بكل كيان من كياناتها ودوره فى تحقيق (رسالة العلم فى خدمة الوطن)، وتم توضيح أبرز ملامح برنامج إعداد وتأهيل الطلبة الحاصلين على ليسانس الحقوق من حيث مدة تطبيقه، والتي تمتد إلى عامين دراسيين يتلقى خلالهما الطالب مناهج العلوم الشرطية (العلمية – النظرية) التى يتلقاها طالب كلية الشرطة فى نظام الأربع سنوات، فضلاً عن تأهيله تدريبياً وبدنياً بالقدر الذى يمكنه من مواجهة التحديات الأمنية المعاصرة وتنمية قدراته التعليمية، من خلال البروتوكول المُبرم بين الأكاديمية وكلية الحقوق بجامعة عين شمس، والذى يُتيح للطالب عمل دراسات عليا في دبلومتى القانون (العام – الخاص) للحصول على درجة الماجستير، إضافةً إلى تلقيه دورات متقدمة لتعليمه اللغات الأجنبية (الإنجليزية – الفرنسية– الألمانية) وإجادتها تحدثاً وكتابةً، من خلال بروتوكول التعاون مع الجامعة الأمريكية وكلية الألسن، وأيضاً تلقيه برامج متقدمة فى علوم الحاسب الآلي، كما يخضع لبرنامج ثقافي وتوعوي لثقل مهاراته وشخصيته الأمنية فى مجالات الأمن القومي والتحصين الفكري والوعى الديني الصحيح لمواجهة مخططات إسقاط الدول ودور الأمن من الداخل فى ضوء التحديات التي واجهت الدولة المصرية خلال الآونة الأخيرة، لتحقيق الإنجازات والحفاظ عليها.

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وتم على هامش الملتقى عقد محاضرة تثقيفية للدكتور عبدالمعطى أبو زيد - وكيل الهيئة العامة للاستعلامات حول دور الهيئة في مواجهة الشائعات ومواجهة تزييف الحقائق والعمل على نشر الوعى القومي لدى المواطنين.

كما تم عرض فيلم تسجيلي عن أنشطة أكاديمية الشرطة، أعقبه جولة بالأكاديمية شملت أهم المنشآت التدريبية المتمثلة في القرية التكتيكية وميادينها المختلفة، وعرض الكفاءة القتالية والبدنية وبيان عملي في عمليات الإخفاء والتمويه في بيئات مختلفة، ومهارات الرماية والأسلحة، وكذا تفقد ميادين التدريب الفني الأمني على التخصص الوظيفي بنظام المحاكاة والقرية المرورية، ومشاهدة التدريبات على السباحة وقفزة الثقة بحمام السباحة الأوليمبي، ثم مشاهدة عروض الخيالة ورياضة الكلّة وعروض مميزة لكلاب الأمن والحراسة.

وبدورهم أعرب الطلاب الحاضرين عن شكرهم لوزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة لتنظيم هذا اليوم الحيوي، مؤكدين تقديرهم العميق وإشادتهم البالغة بالجهود المبذولة فى إعداد وتأهيل طالب كلية الشرطة وقوة التدريبات وتطورها.