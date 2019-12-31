أجبروها على توقيع 6 إيصالات أمانة.. ربة منزل وعامل اختطفوا طالبة بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقى رجال مباحث بمديرية أمن القاهرة، القبض على ربة منزل، وعامل، لإجبارهما طالبة على توقيع 6 إيصالات أمانة بمنطقة الزيتون.

تبلغ للمقدم محمد الأتربي، رئيس مباحث قسم شرطة الزيتون، من ناهد طالبة بتضررها من رنا ربة منزل لقيامها باستدراجها لكافيه بشارع سليم الأول دائرة القسم، بدعوى إنهاء خلافات قائمة بينهما وعقب وصولها فوجئت بأحد الأشخاص قام بتهديدها بسلاح ناري وإجبارها على توقيع عدد 6 إيصالات أمانة بقيمة مبلغ 150 ألف جنيه، والاستيلاء منها على هاتفها المحمول ماركة أوبو بسبب خلافات مالية بينها وبين المشكو في حقها.

وبإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وضم اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، للقبض على المتهمين.

وبإجراء التحريات تحت إشراف العميد عبد العزيز سليم، رئيس مباحث قطاع الشمال، وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وان وراء ارتكابها المشكو في حقها بالاشتراك مع صديقها المدعو محمد عامل سابق بالكافيه محل البلاغ ومقيم بشارع مؤسسة النور دائرة القسم.

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وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم تمكن النقيب أحمد صبري، معاون مباحث القسم القوة المرافقة من ضبطه وبمواجهته أمام اللواء أيمن صلاح، مفتش الأمن العام، بالتحريات وما جاء بأقوال المبلغة أيدها واعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المشكو في حقها.

تم بإرشاده ضبط المشكو في حقها وبمواجهتها بما جاء بأقوال المجني عليها أيدتها وأقرت بأنه نظراً لسابقة اقتراض المجني عليها مبلغ مالي 6000 جنيه منه وعدم قيامها برده مما آثار حفيظتها فقامت باستدراج المجني عليها وارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع صديقها المتهم الأول.

تم بإرشادهما ضبط ما يلي الهاتف المحمول المستولى عليه، عدد 6 إيصالات أمانة مذيلين بتوقيع المجني عليها، طبنجة صوت، وعدد 4 طلقات صوت والمستخدمة في ارتكاب الواقعة، باستدعاء المجني عليها تعرفت على الهاتف والمتهمان واتهمتهما بارتكاب الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، واللواء خالد طلعت، مدير قطاع الشمال، والمقدم توفيق صلاح، نائب المأمور، إلى النيابة العامة.