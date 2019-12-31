بأسلوب الخطف.. سقوط عصابة سرقة حقائب السيدات في الأميرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، عناصر تشكيل عصابي، تخصص في سرقة حقائب السيدات، بأسلوب الخطف في منطقة الأميرية.

أثناء مرور الرواد محمد عبد المنعم، وإسلام أبو الخير، وحامد محسن، ومحمد أبو كيلة، ضباط مباحث قسم شرطة الأميرية، بشارع السواح دائرة القسم، تمكنوا من ضبط كل من "حسيني"، عاطل، والسابق اتهامه في قضية قتل، و"محمد"، سائق توك توك، حال استقلالهما دراجة بخارية "توك توك" قيادة الثاني، ويعمل عليها كسائق، وبحوزتهما عدد 3 حقائب حريمي "مجهولين المصدر".

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وبمناقشتهما أمام اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، واللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد عبد العزيز سليم، رئيس مباحث قطاع الشمال، اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات متعلقات المواطنين بإسلوب الخطف باستخدام الدراجة المضبوطة، بحوزتهما وأقرا بارتكاب عدد 3 حادث سرقة بذات الإسلوب على النحو التالي سرقة حقيبة يد حريمي بداخلها هاتف محمول ماركة سوني، ومتعلقات شخصية ملك المدعوة "مريم" محامية، ومقيمة بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، وسرقة حقيبة يد حريمي بداخلها مبلغ مالي 2615 جنيه، هاتف محمول ماركة سامسونج، ومتعلقات شخصية ملك المدعوة "مي.ع.ع"، 42 سنة، حاصلة على ليسانس آداب، وسرقة حقيبة يد حريمي بداخلها مبلغ مالي 310 جنيه، ومتعلقات شخصية ملك المدعوة "وفاء. م.ع"، 19 طالبة بالمعهد الفني الصناعي، ومقيمة بدائرة قسم شرطة روض الفرج.

باستدعاء المجني عليهم، تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة، وأضافوا بأنهم كانوا في سبيلهم للإبلاغ.

تم تحرير المحاضر اللازمة، وأحالها اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، واللواء خالد طلعت، مدير قطاع الشمال، والعميد هيثم فؤاد، مأمور قسم الأميرية، إلى النيابة العامة.