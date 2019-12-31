ضبط المتهمين بسرقة مخزن حي الخليفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن رجال مباحث القاهرة، في القبض على المتهمين بسرقة مخزن بمنطقة الخليفة.

أثناء مرور المقدم أحمد قدري، رئيس مباحث الخليفة، والنقيب كريم خضر، معاون المباحث، بمنطقة عرب يسار أمام حي الخليفة دائرة القسم، تمكنوا من ضبط "عبد الرحمن. أ"، عاطل، ومقيم بدائرة القسم، والمطلوب التنفيذ عليه في قضية مقضي فيها بالحبس 6 شهور، وبحوزته عربة يد حديدية مُحمل عليها المضبوطات التالية عدد 13 كرسي، عدد 7 غربال مجهولي المصدر.

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وبمناقشته أمام اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، واللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد عبد الفتاح القصاص، رئيس مباحث قطاع الجنوب، عن مصدر المضبوطات حوزته اعترف بسرقتها من داخل المخزن التابع لحي الخليفة بأسلوب تسلق السور، بالاشتراك مع "أحمد"، عاطل، ومقيم بدائرة القسم، والسابق اتهامه في عدد 4 قضايا.

بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن ضباط وحدة مباحث القسم، وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه، وبمواجهته أمام العقيد وائل الشموتي، مفتش المباحث، بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، واللواء عاطف خضر، مدير قطاع الجنوب، والرائد حسين هاشم، معاون الضبط، والنقيب محمد أسامة، رئيس التحقيقات، إلى النيابة العامة.