مصر | دعوى قضائية لوقف قرار نقل تماثيل الكباش من الأقصر إلى القاهرة 

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دعوى قضائية لوقف قرار نقل تماثيل الكباش من الأقصر إلى القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقام علي إيوب المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف وإلغاء قرار عملية نقل لعدد ٤ من تماثيل الكباش من الفناء الأول "صالة الاحتفالات" خلف صرح نختانيبو بالكرنك بغية استخدامها في تزيين ميدان التحرير بالقاهرة.

واختصمت الدعوي التي حملت رقم 15792 لسنة 74 قضائية، كل من رئيس مجلس الأعلى للسياحة، ووزير السياحة.

واستندت الدعوى لنصوص الدستور والقانون وكذا ميثاق فينيسيا واتفاقية اليونسكو ١٩٧٠، والتي تنص على وقف كافة القرارات المتعلقة بتغيير أماكن أيا من القطع الأثرية المصرية التي لا تقدر بثمن والتي لا يجوز نقلها إلا لحمايتها مما قد يحدث من أخطار تهدد سلامتها.

وذكرت الدعوى، أنه هذا النقل يؤثر على هذه القطع الأثرية التي لا تقدر بثمن ويخل بطبيعة المعلم الأثري الذي سيتم اقتطاع هذه التماثيل منه.