مصر | سقوط ابن القنصل.. يسفر الشباب للخارج بأوراق مزورة بالإسكندرية

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ألقت إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية برشيد التابعة لقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، القبض على عاطل مقيم بدائرة قسم باب شرق بمحافظة الإسكندريـــة، لمزاولته نشاط إجرامي تخصص في تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية إلى عدد من الدول الأوروبية باستخدام محررات رسمية وعرفية مزورة، منسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة وإدخال الغش والتدليس على المسئولين بعدد من سفارات الدول الأجنبية واستخراج تأشيرات سفر لهم لتسهيل تهريبهم إلى خارج البلاد مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه وبتفتيش مسكنه عُثر على العديد من المستندات والمحررات الرسمية والعرفية (مصطنعة ومزورة منسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة) المستخدمة في نشاطه الإجرامي، ومبلغ مالى، وعدد (2) هاتف محمول.



وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامي في مجال تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية إلى الدول الأوروبية بإستخدام محررات رسمية وعرفية مزورة منسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة، لاستخراج تأشيرات سفر لهم من السفارات الأجنبية لتسهيل تهريبهم إلى خارج البلاد مقابل مبالغ مالية.

وتم تتخاذ الإجراءات القانونية.