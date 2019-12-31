مصر | المعمل الجنائي يعاين حريق مخزن السلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المعمل الجنائي يعاين حريق مخزن السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة السلام الجزئية، بانتداب المعمل الجنائي، في حريق شب داخل مخزن في منطقة السلام، وإرسال تقرير وافٍ به، وحصر التلفيات والخسائر التي ألحقت به.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إخطارا من غرفة النجدة بنشوب حريق داخل مخزن بمنطقة السلام.