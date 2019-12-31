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مصر | المعمل الجنائي يعاين حريق مخزن السلام

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أمرت نيابة السلام الجزئية، بانتداب المعمل الجنائي، في حريق شب داخل مخزن في منطقة السلام، وإرسال تقرير وافٍ به، وحصر التلفيات والخسائر التي ألحقت به.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إخطارا من غرفة النجدة بنشوب حريق داخل مخزن بمنطقة السلام.


وتم الدفع بسيارات الإطفاء، وتبين أن الحريق شب داخل مخزن، وتم محاصرة النيران لعدم امتدادها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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