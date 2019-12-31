مصر | المعمل الجنائي يعاين حريق مخزن السلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المعمل الجنائي يعاين حريق مخزن السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أمرت نيابة السلام الجزئية، بانتداب المعمل الجنائي، في حريق شب داخل مخزن في منطقة السلام، وإرسال تقرير وافٍ به، وحصر التلفيات والخسائر التي ألحقت به.
وتم الدفع بسيارات الإطفاء، وتبين أن الحريق شب داخل مخزن، وتم محاصرة النيران لعدم امتدادها.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
البداية عندما تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إخطارا من غرفة النجدة بنشوب حريق داخل مخزن بمنطقة السلام.
وتم الدفع بسيارات الإطفاء، وتبين أن الحريق شب داخل مخزن، وتم محاصرة النيران لعدم امتدادها.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.