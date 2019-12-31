مصر | الداخلية تتكفل بجراحة دقيقة لقلب طفلة بمستشفى الشرطة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الداخلية تتكفل بجراحة دقيقة لقلب طفلة بمستشفى الشرطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، باستقبال الطفلة ملك عصام، والتي تبلغ عامين، بمستشفى الشرطة بالعجوزة؛ لإجراء عملية جراحية دقيقة بالقلب.

وجاء ذلك استجابةً لطلب أسرة الطفلة بمساعدتها في تلقيها العلاج وإجراء الجراحة داخل مستشفى الشرطة.

وتم استقبال الطفلة بمستشفى الشرطة بالعجوزة، وعرضها على الأطباء المتخصصين، وإجراء الفحوصات اللازمة لها تمهيدًا لعرضها على أحد الخبراء الأجانب في مجال جراحة القلب، والذي يستضيفه قطاع الخدمات الطبية بالوزارة لمناظرة الحالات المرضية.

وتم إجراء الجراحة اللازمة للطفلة بمعرفة الخبير الأجنبي والفريق المصاحب له، وخضعت للمتابعة الطبية بالمستشفى إلى أن تماثلت للشفاء وتقرر خروجها.



ولاقى ذلك استحسان أهلية الطفلة الذين تقدموا بالشكر لوزارة الداخلية على سرعة الإستجابة لملتمسهما وتوفير الرعاية الطبية لكريمتهما.

