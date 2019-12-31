مصر | حبس عاطل لحيازته على 3 تماثيل بقصد النصب بحلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس عاطل لحيازته على 3 تماثيل بقصد النصب بحلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة حلوان بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحيازته على تماثيل أثرية مقلدة بقصد النصب على المواطنين، وطالبت بسرعة تحريات المباحث التكميلية، وتم التحفظ على التماثيل المضبوطة.

وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا بورود معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة حلوان، مفادها قيام "محسن.م.ع" 55 سنة عاطل بعرب غنيم ـدائرة القسم، بعرض تماثيل يشتبه في أثريتها ـ للبيع بمنطقة سكنه.



وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكنت قوة أمنية من مباحث القسم من ضبطه.

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وعثر بحوزته المضبوطات التالية "تمثال ذهبي اللون على هيئة قط فرعوني، تمثال من الجرانيت أسود اللون على هيئة شخص جالس بوضع القرفصاء، تمثال فرعوني فضي اللون صغير الحجم" يشتبه في أثريتها.



وبمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار واستخدامها في النصب على المواطنين.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.