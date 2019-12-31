مصر | ضبط 5 كسروا ماسورة بترول بالإسماعيلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 5 كسروا ماسورة بترول بالإسماعيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365





ضبط رجال قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الاسماعيلية، 5 أشخاص من بينهم مسجل شقي خطر "سبق اتهامه في قضية سرقة بالإكراه"، مقيمين بدائرة المركز، لكسرهم ماسورة غاز بشركة بترول بالإسماعيلية.

الواقعة بدأت عندما تبلغ لمركز شرطة القنطرة غرب، من أحد المسئولين بإحدى شركات البترول بالإسماعيلية، باكتشافه وجود كسر بخط المواسير التابع للشركة عمله الكائنة بدائرة المركز، والقادم من السويس إلى بورسعيد.