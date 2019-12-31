مصر | ضبط 5 كسروا ماسورة بترول بالإسماعيلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 5 كسروا ماسورة بترول بالإسماعيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ضبط رجال قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الاسماعيلية، 5 أشخاص من بينهم مسجل شقي خطر "سبق اتهامه في قضية سرقة بالإكراه"، مقيمين بدائرة المركز، لكسرهم ماسورة غاز بشركة بترول بالإسماعيلية.
الواقعة بدأت عندما تبلغ لمركز شرطة القنطرة غرب، من أحد المسئولين بإحدى شركات البترول بالإسماعيلية، باكتشافه وجود كسر بخط المواسير التابع للشركة عمله الكائنة بدائرة المركز، والقادم من السويس إلى بورسعيد.
وبالانتقال والفحص تبين وجود كسر بماسورة السولار الخاصة بالشركة وعُثر على حفرة بقطعة أرض زراعية ملك أحد الأشخاص بالمعاش - مُقيم بذات العزبة المارة بها الماسورة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بقصد سرقة المواد البترولية، وتم بارشادهم ضبط (عدد 2 فنطاس، خرطوم بلاستيك بطول 25 متر).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.