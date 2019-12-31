مصر | إحباط محاولة تهريب بنادق وطلقات بميناء سفاجا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحباط محاولة تهريب بنادق وطلقات بميناء سفاجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وعقب تقنين الإجراءات، تم تشكيل لجنة (أمنية - جمركية) لتفتيش السيارة والرسالة، أسفرت أعمالها عن ضبط 5 بندقية ضغط هواء "مفككة"، و2850 طلقة رش هواء خاصة بها، "مخفاة بأماكن متفرقه بجسم السيارة قيادته".

وبمواجهته أفاد باستلامه المضبوطات من شخص مقابل 5 آلاف جنيه، لتهريبها داخل البلاد.

ألقت إدارة شرطة موانئ، ميناء سفاجا البحري، القبض على شخص اعتزام تهريب بضائع أجنبية الصنع، غير خالصة الرسوم الجمركية، يعمل سائق سيارة نقل بمقطورة، محملة برسالة "أكياس بلاستيكية" واردة للميناء، على متن عبارة قادمة دولة عربية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

