مصر | أكاديمية الشرطة تنظم الملتقى الأول لطلاب كليات الحقوق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أكاديمية الشرطة تنظم الملتقى الأول لطلاب كليات الحقوق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وحرص مساعد الوزير رئيس أكاديمية الشرطة وقيادات الأكاديمية، على استقبال الطلاب والترحيب بهم، ونقل تحيات وزير الداخلية لهم واهتمامه ودعمه البالغ لتلك المبادرات لاسيما التقارب مع شباب الجامعات المصرية. وتم إلقاء الضوء على نشاط الأكاديمية والتعريف بكل كيان من كياناتها ودوره في تحقيق (رسالة العلم في خدمة الوطن)، وتم توضيح أبرز ملامح برنامج إعداد وتأهيل الطلبة الحاصلين على ليسانس الحقوق من حيث مدة تطبيقه، والتي تمتد إلى عامين دراسيين يتلقى خلالهما الطالب مناهج العلوم الشرطية (العلمية – النظرية) التي يتلقاها طالب كلية الشرطة في نظام الأربع سنوات، فضلًا عن تأهيله تدريبيًا وبدنيًا بالقدر الذي يمكنه من مواجهة التحديات الأمنية المعاصرة وتنمية قدراته التعليمية، من خلال البروتوكول المُبرم بين الأكاديمية وكلية الحقوق بجامعة عين شمس، والذي يُتيح للطالب عمل دراسات عليا فى دبلومتى القانون (العام – الخاص) للحصول على درجة الماجستير، إضافةً إلى تلقيه دورات متقدمة لتعليمه اللغات الأجنبية (الإنجليزية – الفرنسية– الألمانية) وإجادتها تحدثًا وكتابةً، من خلال بروتوكول التعاون مع الجامعة الأمريكية وكلية الألسن، وأيضًا تلقيه برامج متقدمة في علوم الحاسب الآلي. وتم إلقاء الضوء على نشاط الأكاديمية والتعريف بكل كيان من كياناتها ودوره في تحقيق (رسالة العلم في خدمة الوطن)، وتم توضيح أبرز ملامح برنامج إعداد وتأهيل الطلبة الحاصلين على ليسانس الحقوق من حيث مدة تطبيقه، والتي تمتد إلى عامين دراسيين يتلقى خلالهما الطالب مناهج العلوم الشرطية (العلمية – النظرية) التي يتلقاها طالب كلية الشرطة في نظام الأربع سنوات، فضلًا عن تأهيله تدريبيًا وبدنيًا بالقدر الذي يمكنه من مواجهة التحديات الأمنية المعاصرة وتنمية قدراته التعليمية، من خلال البروتوكول المُبرم بين الأكاديمية وكلية الحقوق بجامعة عين شمس، والذي يُتيح للطالب عمل دراسات عليا فى دبلومتى القانون (العام – الخاص) للحصول على درجة الماجستير، إضافةً إلى تلقيه دورات متقدمة لتعليمه اللغات الأجنبية (الإنجليزية – الفرنسية– الألمانية) وإجادتها تحدثًا وكتابةً، من خلال بروتوكول التعاون مع الجامعة الأمريكية وكلية الألسن، وأيضًا تلقيه برامج متقدمة في علوم الحاسب الآلي.

نظمت أكاديمية الشرطة بالتنسيق مع قطاع الإعلام والعلاقات، الملتقى الأول لطلاب كليات الحقوق من الجامعات المصرية (الحكومية والخاصة)، حيث قضوا خلاله يومًا دراسيًا مع أشقائهم طلبة كلية الشرطة من خريجي كليات الحقوق.

وكما يخضع لبرنامج ثقافي وتوعوى لثقل مهاراته وشخصيته الأمنية في مجالات الأمن القومي والتحصين الفكري والوعي الديني الصحيح لمواجهة مخططات إسقاط الدول ودور الأمن من الداخل في ضوء التحديات التي واجهت الدولة المصرية خلال الآونة الأخيرة، لتحقيق الإنجازات والحفاظ عليها.

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وتم على هامش الملتقى عقد محاضرة تثقيفية للدكتور عبدالمعطى أبو زيد وكيل الهيئة العامة للاستعلامات حول دور الهيئة في مواجهة الشائعات ومواجهة تزييف الحقائق والعمل على نشر الوعي القومي لدى المواطنين.



وكما تم عرض فيلم تسجيلي عن أنشطة أكاديمية الشرطة، أعقبه جولة بالأكاديمية شملت أهم المنشآت التدريبية المتمثلة في القرية التكتيكية وميادينها المختلفة، وعرض الكفاءة القتالية والبدنية وبيان عملي في عمليات الإخفاء والتمويه في بيئات مختلفة، ومهارات الرماية والأسلحة، وكذا تفقد ميادين التدريب الفني الأمني على التخصص الوظيفى بنظام المحاكاة والقرية المرورية، ومشاهدة التدريبات على السباحة وقفزة الثقة بحمام السباحة الأوليمبي، ثم مشاهدة عروض الخيالة ورياضة الكلّة وعروض مميزة لكلاب الأمن والحراسة.

وبدورهم أعرب الطلاب الحاضرين عن شكرهم لوزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة لتنظيم هذا اليوم الحيوي، مؤكدين تقديرهم العميق وإشادتهم البالغة بالجهود المبذولة في إعداد وتأهيل طالب كلية الشرطة وقوة التدريبات وتطورها.

جاء ذلك في إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها لتحقيق رسالة الأمن لاسيما الحرص على تحقيق الأمن الاجتماعي وتوطيد أواصر الترابط والدمج بين الشباب وتبصيرهم بالدور الحيوي لأكاديمية الشرطة في إعداد وتأهيل ضابط شرطة عصري، وغرس السلوكيات الإيجابية والوعي الأمني لديهم، من خلال تنظيم زيارات لطلبة الجامعات أو استضافتهم بالمواقع الشرطية للتعرف على دور رجال الشرطة في تحقيق رسالة الأمن.