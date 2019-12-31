مصر | قرار عاجل من المحكمة بشأن تامر عاشور في "التهرب الضريبي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار عاجل من المحكمة بشأن تامر عاشور في "التهرب الضريبي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قررت محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، نظر معارضة الفنان تامر عاشور، في الحكم الصادر ضده غيابيا بالحبس سنة وكفالة 10 آلاف جنيه، في اتهامه بالتهرب الضريبي، بجلسة 20 يناير المقبل، لتقديم موافقة وزير المالية على التصالح النهائي.
وكانت محكمة جنح التهرب الضريبي، عاقبت الفنان غيابيا، بالحبس سنة والكفالة 10 آلاف جنيه، وتغريمه ما يعادل قيمة الضريبة المستحقة عليه.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد جميل، وحضور المستشار عمرو هشام وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفي.
وكانت محكمة جنح التهرب الضريبي، عاقبت الفنان غيابيا، بالحبس سنة والكفالة 10 آلاف جنيه، وتغريمه ما يعادل قيمة الضريبة المستحقة عليه.
وأسندت النيابة للمطرب تامر عاشور، تهمة التهرب الضريبي بقيمة 183 ألفا و269 جنيه خلال الفترة من 2011 إلى 2014، وإخفاء إدارة وأرباح التعامل.