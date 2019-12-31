مصر | قرار عاجل من المحكمة بشأن تامر عاشور في "التهرب الضريبي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار عاجل من المحكمة بشأن تامر عاشور في "التهرب الضريبي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، نظر معارضة الفنان تامر عاشور، في الحكم الصادر ضده غيابيا بالحبس سنة وكفالة 10 آلاف جنيه، في اتهامه بالتهرب الضريبي، بجلسة 20 يناير المقبل، لتقديم موافقة وزير المالية على التصالح النهائي.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد جميل، وحضور المستشار عمرو هشام وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفي.