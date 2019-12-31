مصر | وزير العدل يستقبل رئيس نادي القضاة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير العدل يستقبل رئيس نادي القضاة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، بأن مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار الجليل محمد عبد المحسن زار أمس بتشكيله الجديد، المستشار عمر مروان وزير العدل لتقديم التهنئة له على توليه منصبه.



وأضاف متحدث نادي القضاة، أنه تم طرح العديد من الموضوعات التي تهم رجال النيابة العامة والقضاء وقد لمس مجلس الإدارة تفهما ووعيا كبيرا من وزير العدل كما وجدوا لديه رغبة حقيقية لتطوير والارتقاء بكافة القطاعات بالوزارة وسعي حثيث نحو تهيئة المناخ للنظام القضائي لتحقيق العدالة الناجزة بأيسر الإجراءات وتعزيز الثقة في هذا النظام بما يكفل سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات



وتم التباحث في العديد من الملفات التي تهم رجال القضاء وقدم المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي القضاة مشروع الخطة الاستراتيجية لتطوير السلطة القضائية ٢٠١٩ - ٢٠٢٣ التي أعدتها اللجنة التي شكلها مجلس إدارة النادي منذ أكثر من عامين لمعالي الوزير الموقر والذي وعد بوضعها محل الدراسة والفحص.

وأعرب رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة، عن خالص تمنياتهم وقضاة مصر للوزير بالتوفيق والسداد

وقدم المستشار محمد عبد المحسن رئيس النادي في نهاية اللقاء درع نادي القضاة لوزير العدل تعبيرا عن تقدير مجلس الإدارة لتاريخه القضائي المشرف.