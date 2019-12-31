مصر | بـ"مسدس صوت".. استدراج طالبة وإجبارها على توقيع إيصالات أمانة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"مسدس صوت".. استدراج طالبة وإجبارها على توقيع إيصالات أمانة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقى رجال مباحث قسم شرطة الزيتون، القبض على ربة منزل، لاستدراجها طالبة وإجبارها على توقيع إيصالات أمانة بمساعدة صديقها.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من الرائد أحمد صبري معاون مباحث قسم شرطة الزيتون، من المدعوة "ناهد.ع.أ" 24 عام، طالبة ومقيمة دائرة قسم شرطة عين شمس بتضررها من المدعوة "رنا. أ. ع" 25 عاما، ربة منزل ومقيمة شارع محمد أحمد ـ دائرة قسم شرطة المطرية، لقيامها باستدراجها لكافيه بشارع سليم الأول ـ دائرة القسم بدعوى إنهاء خلافات قائمة بينهما وعقب وصولها فوجئت بأحد الأشخاص قام بتهديدها بسلاح ناري وإجبارها على توقيع عدد 6 إيصالات أمانة بقيمة مبلغ 150 ألف جنيه، والاستيلاء منها على هاتفها المحمول ماركة أوبو، بسبب خلافات مالية بينها وبين المشكو في حقها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن وراء ارتكابها المشكو في حقها بالاشتراك مع صديقها المدعو "محمد.ع.ع" 22 عاما وكان يعمل عامل سابق بالكافيه محل البلاغ ومقيم بشارع مؤسسة النور ـ دائرة القسم.



وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم، تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه، وبمواجهته بالتحريات وما جاء بأقوال المبلغة اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المشكو في حقها،

وتم بإرشاده ضبط المشكو في حقها، وبمواجهتها بما جاء بأقوال المجني عليها أيدتها وأقرت بأنه نظرًا لسابقة اقتراض المجني عليها مبلغ مالي 6000 جنيه منها وعدم قيامها برده مما أثار حفيظتها فقامت باستدراج المجني عليها وارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع صديقها المتهم الأول.



وتم بإرشادهما ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه، عدد 6 إيصالات أمانة مذيلين بتوقيع المجني عليها، طبنجة صوت ماركة أيكول تحمل أرقام 991783 EI وعدد 4 طلقات صوت والمستخدمة في ارتكاب الواقعة

وباستدعاء المجني عليها تعرفت على الهاتف والمتهمين واتهمتهما بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

