مصر | "الحشيش فلوسه كتير".. اعترافات تاجري مخدرات بالقطامية

واعترف المتهمان، خلال التحقيقات، أنهما رغبا في الثراء السريع، مما دفعهما لدخول عالم الإجرام عبر بوابة تجارة الكيف، مستغلين تواجدهما في الحي الراقي بمنطقة القطامية، مؤكدين أن تجارة الحشيش "فلوسها كتير وبنستهدف ولاد الذوات".

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا بتمكن قوة أمنية من مباحث مكافحة المخدرات من ضبط كل من أيمن 38 عاما، عاطل والسابق اتهامه في 20 قضية آخرها 15649 لسنة 2016م إهناسيا ببني سويف "خطف شخص"، عبدالله 34 عاما، عاطل حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة القطامية، وبحوزتهما كمية من الحشيش المخدر وزنت 460 جراما و1600 جنيه، وهاتف محمول.