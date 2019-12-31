مصر | ضبط عاطل بحوزته تماثيل يشتبه في أثريتها بحلوان

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ألقى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، القبض على عاطل وبحوزته تماثيل أثرية مقلدة بغرض النصب على المواطنين في حلوان، وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، بلاغا بورود معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة حلوان، مفادها قيام "محسن. م. ع" 55 سنة عاطل بعرب غنيم، دائرة القسم، بعرض تماثيل يشتبه في أثريتها، للبيع بمنطقة سكنه.

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكنت قوة أمنية من مباحث القسم من ضبطه. وعثر بحوزته على المضبوطات التالية "تمثال ذهبي اللون علي هيئة قط فرعوني، تمثال من الجرانيت أسود اللون علي هيئة شخص جالس بوضع القرفصاء، تمثال فرعوني فضي اللون "صغير الحجم" يشتبه في أثريته.

وبمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد ال؟إتجار واستخدامها في النصب على المواطنين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

